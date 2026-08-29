Der Generationswechsel in der Deutschen Eiche ist geplatzt: Adoptivsohn Roger Holzapfel-Barta (43) hat überraschend hingeworfen. Nun ist Sepp Sattler (72) als Geschäftsführer zurück und baut zwei langjährige Assistenten auf.

Sepp Sattler (72, l.) und Dietmar Holzapfel. Sattler wollte weniger arbeiten. Nun ist er doch als Geschäftsführer der Deutschen Eiche zurück.

Gesprächsthema ist es in der Deutschen Eiche seit Monaten – aber jetzt haben die Eiche-Wirte Dietmar Holzapfel (70) und sein Mann Sepp Sattler (72) beschlossen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen: Mit ihrem Nachfolger für Münchens berühmten Schwulentreffpunkt mit Hotel, Restaurant und Herrensauna-Betrieb im Gärtnerplatzviertel wird es nichts.

Sepp Sattler: "Wir haben das leider nicht kommen sehen"

Roger Holzapfel-Barta (43), der Adoptivsohn der beiden, der schon vor zwölf Jahren in die Geschäftsführung eingestiegen war, hat die Eiche verlassen. Deshalb ist Senior Sepp Sattler, der eigentlich nicht mehr so viel arbeiten wollte, als Chef des Betriebs mit rund 70 Mitarbeitern zurückgekehrt.

"Das kam aus heiterem Himmel für uns, von einem Tag auf den anderen", erzählt Sattler der AZ. Der adoptierte Junior mit BWL-Studium – ein gebürtiger Ungar, der sechs Sprachen spricht – habe zwei Jahre lang neben dem aufreibenden Job eine Doktorarbeit geschrieben.

Die Deutsche-Eiche-Wirte Sepp Sattler (l.) und Dietmar Holzapfel. © Daniel von Loeper

"Als die Doktorarbeit fertig war, hat der Roger uns mitgeteilt, dass er eine Auszeit braucht, dass die Belastung ihn erschöpft hat und er keine Verantwortung und Führungsaufgaben mehr tragen kann. Wir haben das leider nicht kommen sehen." Der Adoptivsohn lebe nun in der Schweiz.

"Bauen jetzt zwei Mitarbeiter auf"

Sattler übernahm aus der Not heraus spontan wieder und ist nun erneut täglich im Geschäft. "Wir bauen jetzt zwei Mitarbeiter auf, die schon seit zehn Jahren in der Assistenz der Geschäftsleitung arbeiten", sagt er, "beide sind hoch motiviert, weil wir ja ein interessanter internationaler Betrieb sind." Otto Steiger sei für das Personal und die Immobilienverwaltung zuständig, Filip Blagadusha für Wareneinkauf, Organisation und Werbung.

"Einen neuen Geschäftsführer suchen wir nicht"

"Gott sei Dank ist die Eiche wie eine Medusa", scherzt Dietmar Holzapfel, "da wachsen immer wieder neue Köpfe nach." Man habe jetzt schon über einige Monate einen "reibungslosen Übergang" hinbekommen. "Einen neuen Geschäftsführer suchen wir definitiv nicht", sagt Sattler. "Ich mache jetzt als Geschäftsführer weiter und trage die Verantwortung, solange es geht."

Immobilien künftig in einer Stiftung?

Holzapfel und Sattler hatten die Deutsche Eiche in der Reichenbachstraße vor 33 Jahren übernommen und den Treffpunkt der queeren Community zu heutiger Größe ausgebaut.

2000 Quadratmeter groß ist das "Badehaus" unter dem Hotel mit Restaurant. Dem Wirtepaar gehören neben der Hotelimmobilie drei weitere Häuser in München und ihr Wohnhaus mit Grundstück in Taufkirchen. Sattler: "Wir planen, dass die Immobilien in eine Stiftung eingehen, alles Weitere wird sich finden."