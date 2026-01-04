Nachbar stellt die Diebin selbst: Mutmaßliche Einbrecherinnen in München festgenommen

Nach einem Einbruch in ein Münchner Mehrfamilienhaus hält ein Nachbar eine mutmaßliche Täterin auf, auch ihre Komplizin kommt nicht weit. Haben die beiden weitere Einbrüche begangen?

München

Die Polizei hat zwei mutmaßliche Einbrecherinnen in München festgenommen. Ein Nachbar hatte Polizeiangaben zufolge eine der beiden nach einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Bogenhausen festgehalten und die Polizei gerufen. Die zweite Verdächtige sei nach kurzer Fahndung von der Polizei festgenommen worden. Sie soll demnach eine Handtasche mit mutmaßlichem Diebesgut bei sich gehabt haben.

Nachbar bemerkt Einbrecherinnen

Der 65 Jahre alte Nachbar habe die beiden im Treppenhaus bemerkt. Nach der Festnahme fand die Polizei den Angaben nach nicht nur Wertgegenstände aus der Wohnung in Bogenhausen in der Handtasche, sondern auch Schmuckstücke, die einem weiteren Einbruch im Lehel zugeordnet wurden. Die beiden Verdächtigen sollen zudem in eine dritte Wohnung eingebrochen sein. Aus der leerstehenden Wohnung sei aber nichts gestohlen worden. Der Gesamtwert der Beute belief sich laut Polizei auf einen fünfstelligen Betrag.

Ein Haftrichter erließ laut Polizei Haftbefehl gegen das Duo. Da sie keine Angaben zu sich machten und keine Ausweise bei sich hatten, war die Identität der beiden zunächst unklar.