Nachbar dreht durch: Münchner Hobbymusiker mit Hammer angegriffen

Ein Nachbar zertrümmert nachts Türen und greift einen Hobbymusiker an.

Berg am Laim - Mehrere Polizeieinsätze innerhalb weniger Stunden haben die Bewohner einer Gewofag-Siedlung in Berg am Laim am Donnerstag in Atem gehalten. Nachts gegen drei Uhr wurden die Anwohner an der Westerhamerstraße von Schreien und Polizeisirenen aus dem Schlaf gerissen.

Die Schreie kamen aus dem zweiten Stock eines Miethauses an der Westerhamerstraße. Nach AZ-Informationen hatte ein Nachbar die Haustür mit einem Hammer zertrümmert. Danach schlug er auf die Wohnungstür eines BMW-Mitarbeiters (47) ein. "Der dachte offenbar, ich bin nicht da. Ich denke, er wollte bei mir einbrechen", sagte der 47-Jährige später zur AZ.

Hammer-Angriff während eines Synthesizer-Testlaufs

Derselbe Nachbar soll ihn kurz zuvor zu Unrecht beschuldigt haben, Drogen in der Wohnung zu haben. Diese Durchsuchung hatte zum ersten Polizeieinsatz an dem Tag geführt.

"Ich habe aber keine Drogen und wurde nicht festgenommen", so der 47-jährige. "Ich war zu Hause, habe nach meiner Spätschicht noch einen neuen Synthesizer ausprobiert." Trotz Kopfhörern habe er die Schläge gegen seine Tür gehört. Als er nachschauen wollte, habe der Nachbar vor ihm gestanden, bewaffnet mit einem Hammer. "Er ist auf mich losgegangen, hat mir auf den Kopf geschlagen", so der Hobbymusiker. "Ich habe mich gewehrt, dann ist er geflüchtet."

Die Polizei konnte den Verdächtigen fassen, brachte ihn laut Nachbarn in die Psychiatrie. Doch von dort gelang ihm offenbar die Flucht. Mittags rückte erneut die Polizei an, diesmal mit Spezialeinsatzkräften und nahm den Verdächtigen wieder mit. Die Polizei wollte sich zu dem Fall noch nicht äußern, die Kripo ermittele noch, hieß es.