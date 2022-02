Nach zwei Jahren Zwangspause: Endlich wieder "Manege frei" im Circus Krone

Zwei Jahre lang Zwangspause: Doch nächste Woche heißt es bei Krone wieder "Manege frei"! Die AZ durfte bei den Vorbereitungen hinter die Kulissen schauen.

Maxvorstadt - An der Zirkuskasse hat sich eine kleine Schlange gebildet, doch für Unterhaltung ist gesorgt. Die fünfjährige Lisa erheitert nicht nur ihre Mutter damit, wie sie wortgewaltig Fantasie-Geschichten von Seiltänzern und Löwen erzählt und dann noch einen Clown nachahmt. Die Wartenden, ob Groß oder Klein, haben sichtlich Spaß.

Circus Krone: "Endlich geht es wieder los!"

Ein Anblick, der Jana Mandana Lacey-Krone berührt. "Das ist so schön, wir wollen ja lachen und Freude bringen", sagt sie: "Ich bin so unendlich froh, dass es bei uns wieder losgeht." "Bei uns", das heißt: im berühmten Krone-Bau, bei Europas größtem Zirkus mit Weltruf, den Lacey-Krone in fünfter Generation als erfolgreiches Familienunternehmen führt. Endlich steht hier wieder eine Show an - eine, für die sich Zirkusfans am Tag des AZ-Besuchs schon vorfreudig in die Kassenschlange gestellt haben.

Fast zwei Jahre lang herrschte hier Corona-bedingt eine Art Zwangspause. Am 13. März 2020 musste Krone von einem Tag auf den anderen sein Programm stoppen. Aus für die gefeierte laufende März-Show im Krone-Bau und für die Tournee, die eigentlich durch 28 Städte ziehen sollte.

In der Früh geht's erstmal in die Ställe - und der kleine Charles willnatürlich mit. © Annette Baronikians

Viele Ausgaben, keine Einnahmen während Lockdown

Die Einnahmen des Unternehmens brachen größtenteils weg, doch sehr viele Ausgaben blieben. Nicht weniger wurden beispielsweise die Kosten von über 20.000 Euro für das Fleisch, das die Löwen monatlich verspeisen. Für alle Tiere fallen jeden Tag umgerechnet 3.000 Euro für Pflege, Tierarzt oder Hufschmied an.

Natürlich muss auch die Arbeit von Tierpflegern, Trainern und Co. weitergehen. Alle der knapp 100 Festangestellten blieben bei Krone beschäftigt. Eine Selbstverständlichkeit für die Chefin. "Wir sind doch eine Familie, eine Zirkus-Familie, und diese geht gemeinsam durch gute und durch schlechte Zeiten", so Lacey-Krone.

The Show must go on: Ab 17. Februar wieder Manege frei

"Der Lockdown war natürlich ein Schock, und da hat von uns noch niemand mit zwei langen Jahren ohne jede Zirkus-Aufführung gerechnet", sagt die Krone-Chefin, die aber nicht mehr zurück, sondern nach vorne schauen will: "Im Zirkus heißt es ja auch ,The show must go on'!" Die Show muss weitergehen! Und das tut sie auf vollen Touren.

Ab kommender Woche, genauer ab 17. Februar, heißt es endlich wieder: Manege frei! Mit den nun geltenden Corona-Regelungen lässt sich ein neues Show-Programm schultern.

Dass die großen Einnahmen mit der Wiedereröffnung dennoch ausbleiben werden, steht indes auch außer Frage: Um alle Auflagen inklusive der Abstände bei den Sitzplätzen perfekt erfüllen zu können, lässt Krone nur knapp 1.000 der sonst fast 3.000 Zirkusbesucher hinein.

In der hauseigenen Zirkus-Schneiderei gibt es noch viel zu tun: Judith Dimoiu und Adina Hapsa (r.) nähen an den neuen Uniformen. © Annette Baronikians

Große Vorfreude und viel Aufregung vor dem Wiederstart

Die Freude über den nahenden Start ist überall spürbar. Im weitläufigen Krone-Areal herrscht allerorts eifrige Betriebsamkeit und positive Aufregung. "Vorher war irgendwie alles grau. Jetzt ist wieder überall Energie", sagt uns Zirkus-Direktor Martin Lacey jr., Ehemann der Krone-Chefin und preisgekrönter Tiertrainer, am Telefon.

Lacey ist gerade für zwei Tage in der spanischen Tierresidenz bei Sevilla, wo die Krone-Elefanten seit der Corona-Krise in einem weitläufigen Park leben. Dort werden sie zunächst auch bleiben, "denn Planungssicherheit gibt es in diesen Zeiten leider nach wie vor nicht", sagt Jana Lacey-Krone, für die "diese bittere Zeit mit großen Ängsten um unseren Zirkus" aber auch mit einem "wunderbaren Geschenk" verbunden ist.

Kleiner Lacey-Krone Nachwuchs hat keine Berührungsängste

Dieses heißt Charles und ist der 13 Monate alte Sohn des Krone-Direktoren-Paares. Benannt wurde der Kleine, der Alexis (14) zum großen Bruder gemacht hat, nach dem legendären Zirkus-Gründer Carl Krone, der als "Monsieur Charles" Zirkus-Geschichte schrieb.

Wie jeden Tag hat Jana Lacey-Krone ihren Bub auch diesmal wieder in der Babytrage dabei. Charles kuschelt sich an seine Mama, lächelt und brabbelt vor sich hin, während diese mit dem Tierarzt spricht. Berührungsängste kennt das Zirkuskind nicht: ganz gleich, ob es ein Kamel, ein Lama oder ein Huhn ist.

Von den Ställen geht's weiter in die hauseigene Kostüm-Schneiderei und dann in die Manege, wo die Zirkus-Chefin mit ihren Pferden trainiert - mit Charles vor dem Bauch, der fröhlich aus seiner Trage heraus alles mitverfolgt.

Wenn Lacey-Krone mit den Pferden trainiert, hat sie ihren Buben Charles in der Babytrage. © Annette Baronikians

Die besten Artisten aus der ganzen Welt in München

Frank Keller, der zentrale Programmplaner des Circus Krone, ist derweil damit beschäftigt, die letzten organisatorischen Aufgaben zu erledigen. Bei einigen Artisten, die quasi wieder aus aller Herren Länder nach München kommen, sind noch Visa- und Anreise-Belange abzuklären.

"Als feststand, dass wir ein neues Programm machen können, waren die besten Artisten von überall sofort bereit zu uns zu kommen", sagt Jana Lacey-Krone und strahlt dabei übers ganze Gesicht: "Die große Zirkusfamilie freut sich riesig, ihr treues Münchner Publikum endlich wieder begrüßen zu dürfen."

Die neue Circus-Krone-Show mit dem Titel "New Memories" ist von 17. Februar bis 3. April im Krone-Bau (Marsstr. 43) zu sehen.

Karten für 19 bis 48 Euro gibt es an der Zirkuskasse oder über München Ticket.