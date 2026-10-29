Nach zwei Jahren Bauzeit ist das neue Wohnquartier am Candidplatz in Untergiesing fertiggestellt. Neben 187 Mietwohnungen sind auch großzügige Gewerbeflächen entstanden. Unter anderem hat sich dort eine große deutsche Supermarktkette eingemietet.

Im höchsten Gebäude des neu errichteten Wohnquartiers am Candidplatz ist nun auch ein Supermarkt untergebracht.

Es ist wieder einigermaßen Ruhe eingekehrt in Untergiesing am Candidplatz – sehr zur Freude der Anwohner und Tausender Verkehrsteilnehmer, die täglich auf der Candidstraße Richtung Brudermühltunnel unterwegs waren.

Nach zwei Jahren Bauzeit ist das neue Wohnquartier mit seinen fünf Gebäuden am Mittleren Ring so gut wie abgeschlossen. Seit 2024 entstanden auf 27.600 Quadratmetern Bruttogeschossfläche 187 Mietwohnungen, eine Kinderkrippe mit Platz für etwa 50 Kinder, 95 Autostellplätze, großzügige Abstellflächen für Fahrräder und reichlich Gewerbeflächen.

Neuer Edeka eröffnet im Wohnquartier am Candidplatz

Zahlreiche Wohnungen sind bereits bezogen, mit dem Start des neuen Kitajahres 2026/27 hat auch der Betrieb der neuen "VIOkita Candidplatz" begonnen und auch Gewerbeflächen sind bereits vermietet.

In einen Teil davon ist eine große deutsche Supermarktkette eingezogen: Es handelt sich um Edeka Rusiti.

Wochenlang hingen an den Bauzäunen Werbebanner, die in großen Lettern eine baldige Eröffnung ankündigten. Darauf war zu lesen: "Freuen Sie sich auf frische Lebensmittel, tolle Angebote und freundlichen Service. Wir eröffnen bald für Sie!"

Das Warten hat nun ein Ende. Am 5. November öffnet der neue Edeka-Markt mit einer Verkaufsfläche von rund 250 Quadratmetern (das entspricht in etwa der Größe eines Doppel-Tennisfelds) im Erdgeschoss von "Haus 1", dem höchsten Gebäude des neuen Quartiers, an der Ecke Candidplatz/Hans-Mielich-Straße. Das verriet eine Sprecherin von Edeka Südbayern der AZ auf Anfrage. Der neue Markt wird dabei speziell auf die städtische Nahversorgung in Ballungszentren ausgerichtet sein.

Für Inhaber Afet Rusiti ist dies bereits der zweite Edeka-Markt in München. Seinen ersten betreibt er seit Oktober 2022 erfolgreich in der Entenbachstraße 28 in der Au.

Am 5. November 2026 eröffnet der neue Edeka-Supermarkt am Candidplatz. © Tobias Singer

Edeka Xpress in der Nähe soll nicht geschlossen werden

Rund 300 Meter vom neuen Edeka Rusiti, in der Jamnitzerstraße, ist seit Sommer 2017 auch noch ein Edeka Xpress zu finden. Und das soll auch so bleiben. "Nein, es ist keine Seltenheit, dass mehrere Märkte nebeneinander erfolgreich betrieben werden können", heißt es von Edeka Südbayern auf AZ-Anfrage, ob hier eine Schließung im Raum stehen könnte.

Auch weitere Edeka-Filialen in München sind künftig denkbar. "Die EDEKA Südbayern überprüft ihr gesamtes Verkaufsstellennetz regelmäßig auf Optimierungspotenzial. […] Vor diesem Hintergrund lässt sich also sagen, dass wir auch in München kontinuierlich potenzielle Standortentwicklungen beobachten", so die Edeka-Südbayern-Sprecherin.