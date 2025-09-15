Weil Personal fehlte fuhren viele Busse reduziert oder gar nicht. Das Problem hat die MVG nun offenbar behoben.

Nach zwei Jahren fahren in München alle Buslinien wieder regulär.

Zwei Jahre lang fuhren viele Buslinien in München nur reduziert oder wurden gar ganz gestrichen. Der Hauptgrund dafür: Personalmangel.

Vor zwei Jahren hatte die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) den Fahrplan angepasst, vor rund einem Jahr hat sie dann noch einmal bei einer Reihe von Buslinien den Takt reduziert oder sie gar ganz eingestellt.

Nun aber, pünktlich zum Schulbeginn am Dienstag, 16. September die frohe Nachricht: Alle Buslinien fahren wieder regulär, "die planmäßigen Einschränkungen auf aktuell noch 17 Buslinien" werden zurückgenommen.

MVG-Busse fahren wieder regulär: Personalsuche erfolgreich

Er freue sich, "dass wir wieder alle Fahrzeuge planmäßig besetzen können", sagt Bus-Chef Veit Bodenschatz in einer Mitteilung der MVG. "Das zeigt, dass die intensiven Maßnahmen der Personalgewinnung im Fahrdienst erfolgreich waren", so Bodenschatz.

Die MVG hat in den vergangenen Jahren händeringend nach neuem Fahrpersonal gesucht, sowohl im Raum München als auch im Ausland. Parallel dazu habe man die Kapazitäten der Fahrschule ausgebaut.

Deutschlandweites Problem

Das hat nun nach zwei Jahren offenbar Früchte getragen. Die Personalprobleme waren ein deutschlandweites Phänomen, viele Verkehrsunternehmen hätten damit zu kämpfen gehabt, so die MVG.

Noch nicht wieder im Angebot der Busse ist der "Takt 10 bis 10", also dass bis 22 Uhr abends alle zehn Minuten ein Bus fährt. Das werde in einem nächsten Schritt geprüft, heißt es.

Und selbstverständlich: Die Rückkehr zum normalen Fahrplan schließe nicht aus, "dass es kurzfristig zu einzelnen Ausfällen kommt, wenn Fahrer beispielsweise wegen Krankheit ihren Dienst nicht antreten können", so die MVG in ihrer Mitteilung.

Wer auf Nummer sicher gehen will, ob der Bus pünktlich fährt, schaut entweder auf der Webseite der MVG oder in der App "MVGO" nach. Dort kann man auch in Echtzeit die Position der Busse verfolgen.