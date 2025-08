Ende September ist endgültig Schluss mit den alten Leihradln der MVG. Wann die neuen kommen, ist aber noch völlig ungewiss. Erste Infos gibt es trotzdem schon.

Hätte, hätte, Fahrradkette – hier passt der Spruch für einmal bestens: Es hätte nämlich nahtlos weitergehen sollen nach dem Ende von MVG-Rad mit einem neuen Angebot von Leihrädern der Stadt. Wie das Mobilitätsreferat (MOR) und die Stadtwerke mitteilen, werden in den nächsten Wochen alle Ständermodule an den MVG-Rad-Stationen abgebaut.

„Die Stationen selbst bleiben bis zum Ende des Systems, also bis 30. September, bestehen“, so MOR-Sprecherin Franziska Hartmann. Bis dahin kann man die Radl noch nutzen, dann ist Schluss.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Nach zehn Jahren: Aus MVG-Rad wird "My Radl"

Und es kommt, oder eben es sollte kommen: „My Radl“. So heißt höchstwahrscheinlich das neue Angebot. Den Namen und das zugehörige Logo hat der MVV sich in diesem Juni schützen lassen, das geht aus öffentlich zugänglichen Informationen hervor. Bestätigen möchte die Stadt das aber nicht.

OB Dieter Reiter (SPD) testete die MVG-Radl bei der Einführung vor zehn Jahren © Imago

Man könne „Details zum neuen System erst nennen, sobald das Verfahren abgeschlossen ist“, sagt Hartmann zur AZ.

Das Wort „Verfahren“ weist auch auf den Grund hin, warum es eben erstmal keinen Ersatz für die eingestampften MVG-Radl geben wird: Ein Leihrad-Anbieter, der sich für das neue System beworben hat, hat beim Bayerischen Oberlandesgericht Beschwerde eingelegt. Zuvor gab es ein Nachprüfungsverfahren.

Nachfolger für MVG-Rad: Schon weit hinter dem Zeitplan

Damit ist die Stadt schon weit hinter dem eigentlich gesetzten Zeitplan: Wie aus der dazugehörigen Stadtratsvorlage hervorgeht, hätte die Vergabe des neuen Systems Ende 2024 beginnen sollen, im Juni 2025 hätte es fertig sein sollen.

Von Juni dieses Jahres bis September wollte man dann eigentlich bereits das neue System aufbauen.

Wie der neue Zeitplan ausschaut, ist noch offen. „Da es sich um ein noch laufendes Verfahren handelt, können wir zum Zeitplan derzeit leider keine Angaben machen“, sagt Hartmann vom MOR. Einige Eckpunkte zum neuen System sind aber schon klar, so hat sie der Stadtrat beschlossen: Es sollen künftig 5200 „My Radl“ in der Stadt stehen, 2000 davon sollen Pedelecs sein.

Nur fünf Minuten zu Fuß: Aus MVG-Rad wird "My Radl"

Die sollen an insgesamt 675 Standorten im Stadtgebiet ausleihbar sein – nicht mehr wie bisher an den bekannten Ständermodulen. Sondern an Stationen und per „Geofencing“ – das heißt, dass per GPS Zonen ausgewiesen werden, innerhalb derer man das Radl abschließen kann.

So sollen 90 Prozent der Münchner jederzeit zu Fuß in fünf Minuten ein „My Radl“ ausleihen können – wenn sie dann irgendwann mal kommen.