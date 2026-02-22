AZ-Plus

Nach Wohnungsbrand in München - Polizei sieht Akku als Ursache

Rauch und Flammen schlagen aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in München. Nach dem Einsatz äußert sich die Polizei zur Brandursache und dem entstandenen Schaden.
AZ/dpa |
Mehrere Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar.
Nach dem Wohnungsbrand mit mehreren Verletzten in der Schwanthalerstraße hat die Münchner Polizei einen explodierenden Akku als Brandursache ausgemacht.

Ein 22-Jähriger Student habe in seiner Wohnung mehrere Akkus gelagert, wovon einer an einem Ladegerät angeschlossen gewesen sei, teilte die Polizei mit. Nach der Explosion am Freitag habe dieser Feuer gefangen. Die Akkus seien vermutlich von E-Scootern oder E-Bikes, sagte ein Polizeisprecher. Wie viele genau in der Wohnung waren, konnte ein Sprecher am Sonntag nicht sagen. 

Menschen mit Drehleiter gerettet

Eine Möglichkeit könnte sein, dass der Student nebenher als sogenannter „Juicer“ arbeitet. So nennt man Menschen, die für einen kleinen Verdienst von etwa 3-5 Euro pro Stück die Akkus von Leih-Scootern oder Leihrädern mitnehmen, um sie Zuhause aufzuladen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätten bereits Flammen aus einem Fenster der Wohnung im dritten Stock geschlagen, hieß es von der Feuerwehr. Mehrere Menschen wurden Polizeiangaben zufolge mit einer Drehleiter aus ihren Wohnungen gerettet.

Mehrere Wohnungen nicht mehr bewohnbar

Vier Männer im Alter zwischen 21 und 29 Jahren erlitten laut der Polizei leichte Verletzungen. Die Feuerwehr sprach von fünf Menschen, die mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser gebracht worden seien.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mehrere 100.000 Euro. Mehrere Wohnungen sind bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Es wird weiter ermittelt.

2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Witwe Bolte vor 50 Minuten / Bewertung:

    Das gibt auf alle Fälle Ärger mit der priv. Haftpflichtversicherung, sofern überhaupt vorhanden.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Frale vor einer Stunde / Bewertung:

    Es gibt Sachen die kann man fast nicht mehr glauben. "... „Juicer“ arbeitet. So nennt man Menschen, die für einen kleinen Verdienst von etwa 3-5 Euro pro Stück die Akkus von Leih-Scootern oder Leihrädern mitnehmen, um sie Zuhause aufzuladen."
    Ich hoffe solch einer wohnt nicht in meinem Haus.
    Die Welt ist doch so was von .... !

    Antworten lädt ... Kommentar melden
