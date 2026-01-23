AZ-Plus
Nach Weltkriegsfund: Sprengung in der Nähe von Münchner Friedhof notwendig

Am Montagvormittag werden in Lochhausen Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt. In diesem Zeitraum ist auch der örtliche Friedhof gesperrt.
Der Friedhof in Lochhausen wird am Montag gesperrt. (Symbolbild)
Der Friedhof in Lochhausen wird am Montag gesperrt. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

In der Nähe des Friedhofes in Lochhausen wurden Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Diese sollen nun am Montag, 26. Januar, im Zeitraum zwischen 10 und 12 Uhr durch den Kampfmittelräumdienst kontrolliert gesprengt werden.

Aus Sicherheitsgründen ist der Lochhausener Friedhof in der Schussenrieder Straße am Montag vollständig gesperrt.

Eine akute Gefährdung der Friedhofsbesucher und -besucherinnen durch die Kampfmittel bestehen aktuell nicht, daher kann der Friedhof bis zum geplanten Zeitpunkt der Sprengung regulär geöffnet bleiben.

  Der Münchner vor 58 Minuten / Bewertung:

    Müssen die Friedhofsbewohner in Notunterkünfte?

