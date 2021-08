Eine 94-jährige Frau wurde am Sonntag als vermisst gemeldet. Inzwischen konnte sie von der Polizei wohlbehalten aufgefunden werden.

München - Am Sonntag wurde gegen 11 Uhr eine 94-jährige Frau aus einer Einrichtung an der Osterwaldstraße in Schwabing als vermisst gemeldet, die mit ihrem Rollator unterwegs war.

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilt, konnte die Seniorin in der Nacht gefunden werden. Beamte haben sie in Thalkirchen angetroffen und wohlbehalten in die Wohneinrichtung zurückgebracht.