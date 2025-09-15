Nach Vergewaltigung in Tiefgarage beim Stachus: Polizei sucht diese zwei Männer

Ende Mai geschah die Gewalttat. Nachdem die Suche nach den Tätern bisher erfolglos blieb, fahndet die Polizei nun per Kameraaufnahmen nach zwei jungen Männern.

Die Polizei sucht per Lichtbildern nach zwei Männern oder Jugendlichen, die im Verdacht stehen, eine 17-Jährige vergewaltigt zu haben. Am Freitag, den 30. Mai, kurz nach 22 Uhr soll es zu dem Übergriff gekommen sein.

Die Begegnung verlief anfangs offenbar recht harmlos. Demnach lernte die Münchnerin die zwei Männer am Stachusbrunnen kennen.

Teenagerin gab offenbar an, in der Tiefgarage nahe Stachus vergewaltigt worden zu sein

Nach einiger Zeit entschied sich die Gruppe wohl, gemeinsam in eine angrenzende Tiefgarage zu gehen. Unter welchem Vorwand oder mit welcher Begründung die Verdächtigen die Frau in Tiefgarage lockten, ist unklar.

Die Teenagerin beschuldigt die Männer, sie später dort vergewaltigt zu haben. Beim Verlassen der Tiefgarage machten offenbar Überwachungskameras Aufnahmen der beiden Männer, die von der Teenagerin wiedererkannt wurden. Auf sehen.

Laut Beschreibung sind beide Täter 19 Jahre alt und männlich, einer wird mit einer Körpergröße von 163 cm beschrieben, als schlank mit dunkelbraunen kurzen Haaren, grünen Augen und sonnengebräunter Haut. Er trage einen Schnurrbart, habe dünne Lippen, spreche schlecht Deutsch und habe sich mit dem zweiten Tatverdächtigen in ausländischer Sprache unterhalten. Der zweite Verdächtige sei ca. 170 cm groß, schlank, habe dunkelbraune kurze Haare und sonnengebräunte Haut mit Akne.

Laut Polizei wurden am Tatort auch DNA-Spuren gefunden, aber nicht zuordnen können.

Nachdem die herkömmlichen Ermittlungsmethoden offenbar zu keinem Erfolg geführt haben, beantragte die Staatsanwaltschaft München I einen richterlichen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung, der nun bewilligt worden ist.

