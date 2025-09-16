Die Polizei suchte, auch mit einer Öffentlichkeitsfahndung, zwei Männer, die im Verdacht stehen, eine 17-Jährige in München vergewaltigt zu haben. Jetzt meldet sie einen Erfolg.

Die Polizei hat nach zwei Männern gefahndet, die in einer Tiefgarage nahe dem Stachus eine 17-Jährige vergewaltigt haben sollen. Jetzt stellten sich die Tatverdächtigen.

Update, 16. September, 11.44 Uhr: Wie die Polizei am Dienstag berichtet, handelt es sich bei den beiden mutmaßlichen Tätern um zwei Afghanen im Alter von 15 und 17 Jahren. Der 17-Jährige, aus dem Landkreis Freising, stellte sich den Beamten in der Polizeiinspektion Freising.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Der 15-Jährige kommt aus dem Landkreis München und vertraute sich den Angaben zufolge seiner Betreuerin an. Beide sind vorerst auf freiem Fuß, da es derzeit keine Rechtsgrundlage für eine Untersuchungshaft gibt. Beide äußern sich nicht zu den Vorwürfen, ihnen stehen Pflichtverteidiger zur Seite.

Erstmeldung, 15. September, 12.31 Uhr: Die Polizei sucht per Lichtbildern nach zwei Männern oder Jugendlichen, die im Verdacht stehen, eine 17-Jährige vergewaltigt zu haben. Am Freitag, 30. Mai, soll es kurz nach 22 Uhr zu dem Übergriff gekommen sein.

Die Begegnung verlief anfangs offenbar recht harmlos. Demnach lernte die Münchnerin die zwei Männer am Stachusbrunnen kennen.

Teenagerin gab offenbar an, in der Tiefgarage nahe Stachus vergewaltigt worden zu sein

Nach einiger Zeit entschied sich die Gruppe wohl, gemeinsam in eine angrenzende Tiefgarage zu gehen. Unter welchem Vorwand oder mit welcher Begründung die Verdächtigen die Frau in Tiefgarage lockten, ist unklar.

Die Teenagerin beschuldigt die Männer, sie später dort vergewaltigt zu haben. Beim Verlassen der Tiefgarage machten offenbar Überwachungskameras Aufnahmen der beiden Männer, die von der Teenagerin wiedererkannt wurden.

Laut Beschreibung sind beide Täter 19 Jahre alt und männlich, einer wird mit einer Körpergröße von 163 cm beschrieben, als schlank mit dunkelbraunen kurzen Haaren, grünen Augen und sonnengebräunter Haut. Er trage einen Schnurrbart, habe dünne Lippen, spreche schlecht Deutsch und habe sich mit dem zweiten Tatverdächtigen in ausländischer Sprache unterhalten. Der zweite Verdächtige sei ca. 170 cm groß, schlank, habe dunkelbraune kurze Haare und sonnengebräunte Haut mit Akne.

Am Tatort wurden zudem DNA-Spuren gefunden, die bislang jedoch nicht zugeordnet werden konnten. Nachdem die herkömmlichen Ermittlungsmethoden offenbar zu keinem Erfolg geführt haben, beantragte die Staatsanwaltschaft München I einen richterlichen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung, der nun bewilligt worden ist.