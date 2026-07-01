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Nach Unwetterwarnung: Abfertigungsstopp am Münchner Flughafen

Am Münchner Flughafen werden vorerst keine Maschinen abgefertigt. Grund dafür ist eine Unwetterwarnung mit Hagel und Sturm.
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Wie viele Flüge von dem Abfertigungsstopp betroffen sind, blieb zunächst unklar. (Archivbild)
Wie viele Flüge von dem Abfertigungsstopp betroffen sind, blieb zunächst unklar. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

Wegen einer Unwetterwarnung werden am Münchner Flughafen vorerst keine Maschinen abgefertigt. Der Abfertigungsbetrieb sei vorerst eingestellt, teilte der Flughafen per Durchsage vor Ort mit. 

Abfertigungsbetrieb am Münchner Flughafen gestoppt

Aufgrund der Wetterlage komme es zu Einschränkungen im Flugverkehr, hieß es auf einer Anzeigetafel. Wie viele Flüge und Passagiere betroffen waren, blieb zunächst unklar.

Der Deutsche Wetterdienst warnte am Vormittag in der Region nordöstlich von München vor Gewittern mit heftigem Starkregen zwischen 25 und 35 Litern pro Quadratmeter und Stunde sowie Sturmböen und Hagel.

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