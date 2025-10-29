Nach Unfall mit zehn Autos: Vollsperrung auf der A8 Richtung München

Auf der A8 zwischen Augsburg und München kollidieren rund 10 Autos. Für die Insassen geht es relativ glimpflich ab, aber die Vollsperrung der Autobahn sorgt für massive Behinderungen.

Wohl mehrere Unfälle auf der Autobahn 8 bei Dasing haben mitten im Berufsverkehr zu einer Vollsperrung und rund 15 Kilometer Rückstau in Richtung München geführt. Rund 10 Fahrzeuge waren am Unfallgeschehen beteiligt, wie die Polizei mitteilte. Schwerere Verletzungen gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. Zum starken Rückstau trug zudem bei, dass die für viele Pendler wichtige Strecke bereits unter normalen Umständen stark belastet ist.

Der genaue Unfallhergang und seine Ursache waren zunächst unklar. Wahrscheinlich habe es aber mehrere Unfälle gegeben, hieß es. Wegen der Uhrzeit und Fahrtrichtung sei denkbar, dass Autofahrer von der aufgehenden Sonne geblendet wurden, sagte die Polizei. Eine Schätzung zum Unfallschaden gab es am Morgen noch nicht. Angesichts der zahlreichen betroffenen Fahrzeuge liegt aber nahe, dass er hoch ist.

Die Dauer der Sperrung hielt sich in Grenzen, noch am Morgen wurde die Autobahn wieder freigegeben. Die Verkehrsbehinderungen dauerten zunächst noch an.