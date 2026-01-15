AZ-Plus

Nach Unfall auf der A8: Vollsperrung und kilometerlanger Stau

Auf der A8 nahe München stoßen am Morgen mehrere Fahrzeuge zusammen. Eine Vollsperrung wird nach rund einer Stunde wieder aufgehoben, dennoch staut sich der Berufsverkehr.
AZ/ dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 10  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Bei dem Unfall auf der A8 ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Mensch leicht verletzt worden. (Symbolbild)
Bei dem Unfall auf der A8 ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Mensch leicht verletzt worden. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Die Autobahn 8 ist nach einem Unfall am Autobahnkreuz München-West vorübergehend voll gesperrt worden. Mehrere Autos stießen dort am frühen Morgen zusammen, ein Mensch wurde Polizeiangaben zufolge leicht verletzt. Der Verkehr staute sich laut ADAC zwischenzeitlich auf mehreren Kilometern. Etwa eine Stunde nach dem Unfall seien beide Streifen in Richtung München wieder freigegeben worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Dennoch kam es zunächst weiter zu Behinderungen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
10 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Hanswurst vor 17 Minuten / Bewertung:

    "Wo kann man in München im Berufsverkehr auf den Hauptstraßen zu schnell fahren, also rasen?"

    Kreillerstrasse, geht super, gerne zu schnell über rote Ampeln.
    Manchmal ist ein Kind im Weg, wie am 10.11.25, 15:30, oder eine Gruppe Franzosen 16.09.2017 19:30
    RIP.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • kartoffelsalat vor einer Stunde / Bewertung:

    "Die Tram gehört ins Museum, ist ein Verkehrshindernis."

    Musste man nebenan gerade erst wieder lesen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Witwe Bolte vor einer Stunde / Bewertung:

    Wann gibt es endlich autonom fahrende Autos für Jedermann?
    Natürlich ohne die Möglichkeit eines Hackerangriffs.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.