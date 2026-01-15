Auf der A8 nahe München stoßen am Morgen mehrere Fahrzeuge zusammen. Eine Vollsperrung wird nach rund einer Stunde wieder aufgehoben, dennoch staut sich der Berufsverkehr.

Bei dem Unfall auf der A8 ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Mensch leicht verletzt worden. (Symbolbild)

Die Autobahn 8 ist nach einem Unfall am Autobahnkreuz München-West vorübergehend voll gesperrt worden. Mehrere Autos stießen dort am frühen Morgen zusammen, ein Mensch wurde Polizeiangaben zufolge leicht verletzt. Der Verkehr staute sich laut ADAC zwischenzeitlich auf mehreren Kilometern. Etwa eine Stunde nach dem Unfall seien beide Streifen in Richtung München wieder freigegeben worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Dennoch kam es zunächst weiter zu Behinderungen.