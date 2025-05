Nach Überfällen in Münchner Bahnhofsviertel: Brutales Mädchen-Trio in U-Haft

Schon länger geht eine brutale Mädchen-Clique in München auf Beutezug. Nun sitzen drei Teenagerinnen in U-Haft.

Die Münchner Polizei konnte drei Mitglieder eine Mädchen-Clique festnehmen, die in der Vergangenheit schon häufiger wegen gewalttätiger Raubüberfälle aufgefallen ist. Zuletzt soll ein Trio aus dieser Gruppe am Montag vergangener Woche (12.Mai) in der Nähe der Mathäser-Kinos ein Teenager-Paar (14) überfallen habe.

14-Jährige ausgeraubt und brutal gegen Kopf getreten

Wie die Polizei berichtet, soll sich die 14-Jährige zunächst geweigert haben, der Forderung der Mädchen-Clique nachzukommen, Kleidungsstücke auszuhändigen. Erst als sie von den drei Mädchen mit einem Messer bedroht wurde, kam sie dem nach. Im Anschluss kam es zur Prügelei mit den drei Tatverdächtigen, wobei das Opfer zu Boden ging. Dort liegend, wurde die 14-Jährige von ihren Peinigerinnen weiterhin mehrfach getreten – auch gegen den Kopf.

Erst als ein unbekannter Zeuge dazwischenging und die Parteien voneinander trennte, ließ das Trio von ihrem Opfer ab und ergriff die Flucht. Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, im Rahmen derer die drei Tatverdächtigen angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnten.

Bei dem Trio handelt es sich um zwei 14-Jährige aus München sowie eine 16-Jährige ohne festen Wohnsitz. Die Teenagerinnen wurden wegen eines Raubdeliktes angezeigt und nach erfolgter Sachbearbeitung zunächst wieder entlassen.

Brutale Teenagerinnen sitzen nun in U-Haft

In der Zwischenzeit erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen die drei brutalen Mädchen. Das tatverdächtige Trio sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die Mädchen sollen zusammen mit weiteren Freundinnen in wechselnder Besetzung mindestens zehn Überfälle verübt haben, darunter mehrere im Bahnhofsviertel.