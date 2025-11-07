Nach über zehn Jahren macht das "La Nuit" dicht. Dies gab der Nachtclub in den sozialen Medien bekannt.

13 Jahre lang war der Münchner Nachtclub "La Nuit" am Maximiliansplatz die Anlaufstelle für Partypeople, die gerne zu Hip-Hop, Afro, Latino und R&B abfeierten. Doch das gehört nun der Vergangenheit an. Der kleine, exklusive Partyklub inmitten der Münchner Feierbanane schließt.

In einem Posting bei Instagram heißt es "Verehrte Gäste, liebe Stammgäste, heute erreicht euch eine Nachricht, die uns nicht leichtfällt. Nach all den unvergesslichen Nächten, den Geschichten, die hier geschrieben wurden und den Erinnerungen, die uns für immer bleiben, schließen wir unsere Türen."

Bevor die Türen des "La Nuit" nach über einem Jahrzehnt endgültig schließen, gibt es am Freitag, 7. November jedoch ein letztes Abfeiern.

"Bevor dieses Kapitel endet, möchten wir diesen Freitag ein letztes Mal mit euch Geschichte schreiben. Lasst uns gemeinsam einen letzten Abend feiern, mit all der Energie, Liebe und Leidenschaft, die diesen Ort so besonders gemacht haben", heißt es bei Instagram weiter.

Weshalb der Nachtclub am Maximiliansplatz schließt, ist dem Posting nicht zu entnehmen. Zuletzt beteiligte sich das "La Nuit" an Halloween an der Aktion "Gegen das Tanzverbot an Feiertagen" des Bunds für Geistesfreiheit (bfg)

Eröffnet wurde das "La Nuit" im Oktober 2012, seitdem fanden in der Location über 1000 Partys statt, darunter zahlreiche Themenevents mit wechselnden DJs. Laut Homepage haben in all den Jahren über 150.000 Gäste im "La Nuit" abgefeiert. Viele von ihnen werden dem Nachtclub am Freitag wohl einen letzten Besuch abstatten.