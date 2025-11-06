AZ-Plus

Nach über zehn Jahren: Beliebter Münchner Nachtklub macht zu

Nach über zehn Jahren macht das "La Nuit" dicht. Dies gab der Nachtclub in den Sozialen Medien bekannt.
André Wagner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Nach über zehn Jahren schließt das "La Nuit" am Maximilansplatz.
Nach über zehn Jahren schließt das "La Nuit" am Maximilansplatz. © Screenshot: Google Maps

13 Jahre lang war der Münchner Nachtclub "La Nuit" am Maximiliansplatz die Anlaufstelle für Partypeople, die gerne zu Hip-Hop, Afro, Latino und R&B abfeierten. Doch das gehört nun der Vergangenheit an. Der kleine, exklusive Partyklub inmitten der Münchner Feierbanane schließt. 

In einem Posting bei Instagram heißt es "Verehrte Gäste, liebe Stammgäste, heute erreicht euch eine Nachricht, die uns nicht leichtfällt. Nach all den unvergesslichen Nächten, den Geschichten, die hier geschrieben wurden und den Erinnerungen, die uns für immer bleiben, schließen wir unsere Türen."

Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Bevor die Türen des "La Nuit" nach über einem Jahrzehnt endgültig schließen, gibt es am Freitag, 7. November jedoch ein letztes Abfeiern.

"La Nuit" am Maximiliansplatz macht zu

"Bevor dieses Kapitel endet, möchten wir diesen Freitag ein letztes Mal mit euch Geschichte schreiben. Lasst uns gemeinsam einen letzten Abend feiern, mit all der Energie, Liebe und Leidenschaft, die diesen Ort so besonders gemacht haben", heißt es bei Instagram weiter.

Weshalb der Nachtclub am Maximiliansplatz schließt, ist dem Posting nicht zu entnehmen. Zuletzt beteiligte sich das "La Nuit" an Halloween an der Aktion "Gegen das Tanzverbot an Feiertagen" des Bunds für Geistesfreiheit (bfg) 

Eröffnet wurde das "La Nuit" im Oktober 2012, seitdem fanden in der Location über 1000 Partys statt, darunter zahlreiche Themenevents mit wechselnden DJs. Laut Homepage haben in all den Jahren über 150.000 Gäste im "La Nuit" abgefeiert. Viele von ihnen werden dem Nachtclub am Freitag wohl einen letzten Besuch abstatten.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.