Nach Taschendieb-Jagd: Münchens Dackel-Dame Nala von Auto erfasst

Die drei Jahre alte Dackel-Dame Nala hat kürzlich geholfen, zwei Taschendiebe am Flaucher zu fassen. Jetzt ist sie schwer verletzt und hat eine gebrochene Schulter. Der Autofahrer, der Nala das angetan hat, ist verschwunden.

Dackel sind zwar klein und haben kurze Beine, aber man sollte ihren Löwenmut nicht unterschätzen. Dackel gelten als überaus loyal und anhänglich. Sie bringen aber auch einen ausgeprägten Jagdinstinkt mit und haben einen ebenso großen "Dickschädel".

Der brummt der armen Nala momentan ganz schön heftig. Die drei Jahre alte Hündin ist am Donnerstagvormittag im Bereich der Brudermühlbrücke am Mittleren Ring in München von einem Auto angefahren worden. Sie hat sich dabei die linke Schulter gebrochen, dazu erlitt sie blutende Verletzungen im Gesicht.

Nala liegt verletzt mit Blut um die Augen und an der Schnauze im Gras. © privat

Eine schlaflose Nacht voller Angst und Sorgen

Die Nacht nach dem Unfall war für die Familie die Hölle. "Wir haben kein Auge zugetan und keine Minute geschlafen", sagt Frauchen Fatma B. (44). Der Schock steckt ihr, ihrem Mann Haktan (49) und den Kindern noch ziemlich in den Knochen. In der Münchner Tierklinik wollte die Familie ihren Hund nicht lassen.

"Die Nacht zur Beobachtung hätte 1500 Euro gekostet", sagt Fatma B. Die Kosten für die Operation trägt zum Glück eine Versicherung. Nala hat noch immer Schmerzen. Sie winselt und jault, wenn man sie anfasst. Doch sie ist tapfer. Nala frisst und trinkt inzwischen schon wieder. "Ein gutes Zeichen, dass sie wieder ganz gesund wird", hofft die Münchner Familie.

Dackel-Dame Nala ist mit Herrchen und Frauchen gerne am Flaucher. Dort half sie kürzlich, zwei Taschendiebe zur Strecke zu bringen. © privat

Plötzlich sprintet Nala los

Am Donnerstagvormittag war Nala mit ihrem Herrchen am Flaucher. Plötzlich rannte sie los, hoch zur Straße. Noch bevor Haktan B. reagieren konnte, war der Dackel schon verschwunden. Der 49-Jährige hört plötzlich einen Hund jaulen. Da wusste er, es muss etwas passiert sein. Auf der Straße sah er einen Mann, etwa 30 Jahre alt und mit einem Smart unterwegs. Haktan B. nahm seinen Hund aus dem Smart. Eine Passantin sagte noch zu ihm: "Der Hund muss unbedingt in eine Klinik." Der Fahrer des Smart fuhr weiter. Seine Personalien sind nicht bekannt.

Der Münchner blieb alleine an der Straße zurück – mit seinem blutenden und vor Schmerzen winselnden Dackel in den Armen. "Der Smart-Fahrer hat nicht einmal angeboten, meinen Mann und Nala zum Tierarzt zu fahren", sagt Fatma B. Ihr Mann wollte zuerst ein Taxi anhalten und in die Tierklinik. Dann entschied er sich, seine Frau anzurufen. Die Familie verständigte die Tierrettung, die Nala schließlich in die Tierklinik der Uni München brachte.

Die Familie sucht Zeugen

"Alles ging so schnell", sagt die Münchner Familie. Den Unfall selbst hat Haktan B. nicht beobachtet. Ob der Mann mit dem Smart der Unfallfahrer ist, weiß die Familie nicht. Der Mann fuhr weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Familie sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Der Unfall ereignete sich im Bereich der Brudermühlbrücke am Donnerstag, den 25. Juni, zwischen 10.50 Uhr und 11.15 Uhr.

Die Isar am Flaucher ist ein beliebtes Ausflugsziel. Hier bachte Nala vor etwas drei Wochen zwei Diebe zur Strecke. (Symbolbild) © imageBROKER/Martin Siepmann via www.imago-images.de

So brachte Nala zwei Taschendiebe zur Strecke

Warum Nala so plötzlich vom Flaucher weggelaufen ist, kann sich keiner aus der Familie erklären. "Irgendetwas muss ihren Jagdtrieb geweckt haben", vermutet Fatma B. "Vielleicht war Nala hinter einem Eichhörnchen her."

Vor gut drei Wochen hat genau dieser Jagdinstinkt Nala zu einer echt tierischen Heldin gemacht. Nala war wieder mit ihren Besitzern am Flaucher. In ihrer Nähe lag eine junge Frau, neben sich Badesachen und eine Tasche. Plötzlich tauchten zwei Jugendliche auf, die sich die Handtasche der Frau schnappten und davonliefen. Das weckte Nalas Jagdtrieb. Laut bellend flitzte sie den Tätern hinterher. Ein Zeuge reagierte und hielt die Flüchtenden auf. Beide wurden der Polizei übergeben, erzählt Fatma B. nicht ohne Stolz auf ihren mutigen Dackel.