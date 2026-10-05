Nach schwerem Wiesn-Unfall an der Schiffsschaukel: Jetzt gibt es eine gute Nachricht

Der letzte Tag des Oktoberfests wird erneut von einem Unfall an einem Fahrgeschäft überschattet. Was bisher bekannt ist.

Update von 12.27 Uhr: Nach dem schweren Unfall an einer Schiffsschaukel auf dem Münchner Oktoberfest befindet sich der verletzte Mitarbeiter inzwischen nach Polizeiangaben außer Lebensgefahr. "Nach derzeitigem Stand besteht keine unmittelbare Lebensgefahr mehr", sagte eine Sprecherin. Der 47-Jährige habe schwere Halswirbelverletzungen davongetragen.

Zu dem Unfall an der historischen Schiffsschaukel war es am Morgen des letzten Oktoberfest-Tages gekommen. Rettungskräfte mussten den Mann wiederbeleben, er kam auf die Intensivstation.

Schwerer Unfall am letzten Wiesn-Tag: Ermittler nennen neue Details

Update von Montag, 5.10.: Nach dem schweren Unfall eines Mitarbeiters einer Schiffsschaukel auf dem Oktoberfest will die Kriminalpolizei nun klären, wie es dazu kommen konnte. Die Ermittler werden einem Polizeisprecher zufolge Zeugen befragen und mögliche Videoaufnahmen auswerten. Die Ermittlungen werden demnach mehrere Tage in Anspruch nehmen.

Bei dem Unfall an der historischen Schiffsschaukel war ein 47-Jähriger am Morgen des letzten Oktoberfest-Tages nach Angaben der Polizei schwer verletzt worden. Rettungskräfte hatten den Mann wiederbeleben müssen. Er liegt auf der Intensivstation eines Krankenhauses.

Unfall auf dem Oktoberfest: Fahrgäste waren nicht in Gefahr

Der Mann habe sich "in einem Bereich aufgehalten, wo er nicht hingehen darf", sagte der Münchner Polizeisprecher Thomas Schelshorn später. Dort sei er von der Schaukel erfasst worden. Diese traf ihn nach Angaben der Aicher-Ambulanz auf der Wiesn im Bereich der Halswirbelsäule. Fahrgäste waren der Polizei zufolge nicht in Gefahr.

Bereits am dritten Wiesn-Tag war es zu einem tödlichen Unfall an einem Freefall-Tower gekommen: Ein 52-jähriger Sicherheitsmitarbeiter war unter einer Gondel eingeklemmt worden und später im Krankenhaus gestorben.

Am letzten Wiesn-Tag: Unfall an Schiffsschaukel

Erstmeldung vom Sonntag, 4.10.: Am letzten Tag des Oktoberfests hat es einen Unfall an der Schiffsschaukel gegeben. "Der Rettungsdienst ist vor Ort", sagte ein Sprecher der Wiesnwache der Polizei. Nach Angaben der Feuerwehr wurde ein Mitarbeiter (47) der Schiffsschaukel auf der Oidn Wiesn gegen 10.15 Uhr von einer schwingenden Schaukel getroffen. Wie viele Personen sich zu diesem Zeitpunkt in der Schaukel befanden, ist aktuell nicht bekannt.

Der Betrieb an der Schiffsschaukel wurde gestoppt. © Felix Hörhager/dpa

Die Schaukel traf den rumänischen Mitarbeiter am Kopf. Der Mann wurde sofort von einem Notarzt versorgt und unter laufender Reanimation in eine Klinik gebracht. Nach Angaben der Feuerwehr habe er schwerste Verletzungen erlitten und befinde sich in einem kritischen Zustand. Die Zeugen werden vor Ort betreut. Die Polizeiinspektion K13 Schwabing ermittelt bereits auf der Oidn Wiesn. Laut Angaben der Polizei sollen Fahrgäste und Besucher nicht gefährdet gewesen sein.