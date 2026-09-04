Drei bewaffnete Männer betreten eine Filiale von Fressnapf in Pasing. Zwei von ihnen haben Messer. Zwei Angestellte in dem Laden wehren sich. Die Täter entkommen. Einer der drei Männer hat auffällige Tattoos im Gesicht, am Hals und an den Unterarmen.

Drei Männer haben eine Zoofachhandlung in Pasing überfallen. Die Fahndung nach den Tätern läuft. (Symbolbild)

Drei unbekannte Männer haben am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr die Filiale der Zoofachhandlung "Fressnapf" im Bereich der Bodenseestraße betreten. Zwei der drei Täter waren maskiert, der dritte der Männer zeigte dagegen sein Gesicht und das trotz seiner auffälligen Tattoos.

Flucht ins Büro

Zwei der Räuber waren mit Messern bewaffnet. Eine 23-jährige Angestellte und ihr 55 Jahre alter Kollege flüchteten sich in den hinteren Bereich der Filiale und schlossen sich dort in einem der Büros ein. Von dort aus verständigten sie den Polizeinotruf 110, sagte eine Polizeisprecherin.

Mitarbeiter stellen Räuber

Danach gingen die beiden Angestellten laut Polizei wieder in den Verkaufsraum zurück. Sie sahen, dass die Täter

zwischenzeitlich versucht hatten, die Kasse zu plündern. Als die beiden Mitarbeiter das Trio ansprachen, wurden sie von den Männern mit den Messern bedroht.

Trio gibt auf

Schließlich flüchteten die drei Männer ohne Beute zu Fuß in Richtung S-Bahnhof Neuaubing. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1: etwa 30 Jahre alt, Tätowierungen an den Unterarmen und im Gesicht/Hals; schwarzes T-Shirt, schwarze Hose, schwarzes Basecap; schwarze Sporttasche

Täter 2:

Dunkle Hose, schwarzes T-Shirt mit weißen Streifen, graues Longsleeve-Shirt, darunter, lila Einweghandschuh, vermutlich Motorradhandschuh links, Basecap beige; maskiert mit Schal und farbiger Sonnenbrille; schwarze Sporttasche.

Täter 3:

circa 40 bis 45 Jahre alt, graumelierte Haare; helle Hose, helles langärmliges Shirt, dunkle Tasche, lila Einweghandschuhe; maskiert mit schwarzer Einwegmaske.

Zeugenaufruf der Polizei:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bodenseestraße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Telefon 089 / 2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.