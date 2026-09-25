Nach Öffentlichkeitsfahndung: Tatverdächtige von Stachus-Schlägerei stellen sich der Polizei

Seit einer körperlichen Attacke auf zwei Männer am Stachus am 18. Juli 2026 sind die beiden mutmaßlichen Täter weiterhin flüchtig. Nun hat die Polizei Fotos der zwei Männer veröffentlicht.

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Die Polizei hat Fotos von zwei Männern veröffentlicht, die unter dem Verdacht stehen im Juli 2026 zwei Personen am Stachus angegriffen zu haben. (Symbolbild)

Update, 18.13 Uhr: Am späten Freitagnachmittag gab die Polizei bekannt, dass die Öffentlichkeitsfahndung erfolgreich war. Im Laufe des Tages hätten sich die beiden Tatverdächtigen der Polizei gestellt.

Urspringsmeldung: Am Samstag, dem 18. Juli, wurden am Stachus zwei Personen von zwei bisher unbekannten Tätern beleidigt und verletzt. Die Fahndung lief bisher erfolglos, nun hat die Polizei Bilder der zwei mutmaßlichen Täter veröffentlicht.

Laut Polizei waren ein 22-jähriger Georgier und ein 24-jähriger Deutscher, beide in München wohnhaft, gegen 2.30 Uhr am U-Bahnhof Stachus unterwegs und fuhren mit der Rolltreppe ins Sperrengeschoss.

Duo attackiert zwei Männer am Stachus und flieht anschließend

Dort wurden sie von zwei Männern zunächst fremdenfeindlich beleidigt. Es entbrannte eine körperliche Auseinandersetzung, bei welcher dem Georgier und dem Deutschen Verletzungen zugefügt wurden. Im Anschluss daran ergriffen die beiden unbekannten Täter die Flucht in unbekannte Richtung, woraufhin der 22-Jährige die Polizei alarmierte.

Die beiden verletzten Männer wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden vom Kommissariat 44 übernommen, führten bisher jedoch nicht zur Ergreifung der beiden Täter.

Polizei veröffentlicht Fotos der mutmaßlichen Täter

Aus diesem Grund wurde vom Amtsgericht München, auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I, eine Öffentlichkeitsfahndung erlassen und Bilder der beiden mutmaßlichen Täter veröffentlicht.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Person 1: männlich, normale Figur, ca. 176 cm groß, ca. 22 Jahre alt, hellblonde Haare, Bekleidung: blaues T-Shirt/Polohemd mit weißer Aufschrift, helle Hose, helle Sneaker

Person 2: männlich, normale Figur, ca. 22 Jahre alt, braune Haare, Bekleidung: dunkles T-Shirt mit roter 17 auf der rechten Brustseite und kroatischem Fußballlogo auf der linken Brustseite, helle Jeans, helle Sneaker

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich U-Bahn Karlsplatz und Lenbachplatz (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.