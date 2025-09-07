Nach Messer-Attacke am Stachus in München: Polizei sucht diesen Mann
Nach den zwei Messer-Attacken am Bahnhof Pasing und am Stachus Mitte August hat ein Zeugenaufruf der Polizei bislang keinen Erfolg gebracht. Jetzt veröffentlicht die Bundespolizei Fotos des noch unbekannten Tatverdächtigen.
Sie stammen aus der Auswertung von Videoaufnahmen. Der muskulöse Mann mit Glatze und Brille trägt darauf ein weißes T-Shirt und kurze schwarze Hosen. Die Polizei warnt: Vorsicht: Der Gesuchte könnte bewaffnet sein.
Stachus: Zwei Männer bedroht und bespuckt
Der Tatverdächtige war am Abend des 13. August (das war ein Mittwoch) am Bahnhof Pasing und am Stachus bei zwei Gewalttaten mit einem Messer aufgefallen.
Gegen 21.10 Uhr hatte er im Zwischengeschoss am Karlsplatz zwei Männer bedroht und bespuckt. Er hielt dabei ein Messer in der Hand. Danach bestieg er eine S6 nach Pasing.
Glatzkopf stößt Mann die Treppe hinunter
Dort stieg er gegen 21.35 Uhr aus, verfolgte – das Messer in der Hand – einen 63-jährigen Mann und schubste ihn am Treppenabgang am Bahnsteig zu Gleis 7 mehrere Stufen hinunter. Bei dem Sturz prellte sich der 63-Jährige ein Handgelenk und schürfte sich Knie und Ellbogen auf.
Mutig hat sich dann ein bisher unbekannter Passant eingemischt. Als der Angreifer sich ihm daraufhin zuwandte, warf der Helfer ihn – vermutlich mit einem Judogriff – zu Boden. Ein weiterer unbekannter Passant sprang dazu, hielt die Unterarme des Angreifers fest, musste dann aber loslassen.
Täter beißt unbekannten Helfer
Denn der Glatzkopf biss ihn – und flüchtete in unbekannte Richtung. Auch auf der Flucht hielt der unbekannte Tatverdächtige die gesamte Zeit über ein Messer in der Hand, setzte es aber nicht ein.
Zeugen und Opfer: Bitte melden
Im Auftrag der Staatsanwaltschaft sucht die Bundespolizei nun mithilfe der Bilder nach dem Mann. Auch die zwei unbekannten Helfer vom Bahnhof Pasing sowie die zwei Opfer vom Karlsplatz werden gesucht. Die Polizei bittet auch Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Ansprechpartner ist die Bundespolizeiinspektion München unter Telefon: 089/51 555 00. Die Beamten ermitteln wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.
