Nach mehr als 100 Einbrüchen: Serientäter verurteilt

Ende Mai wurde ein Mann auf frischer Tat bei einem Einbruch ertappt. Die Polizei konnte ihm mittlerweile über 100 Straftaten nachweisen.

München - Nach mehr als 100 Einbruchsdiebstählen seit Beginn des vergangenen Jahres ist ein Mann in München zu gut fünf Jahren Haft verurteilt worden. "Der 34-Jährige entwendete Gegenstände im Wert von über 200.000 Euro", teilte die Polizei am Mittwoch mit. In den meisten Fällen habe er das Diebesgut verkauft, um an Geld zu kommen.

Bei den Einbrüchen entstand ein zusätzlicher Schaden von mehr als 150.000 Euro. Der 34-Jährige hatte es insbesondere auf soziale Einrichtungen abgesehen. Festgenommen wurde er nach einem Einbruch in einen Münchner Wohnhauskeller Ende Mai. Nach einem Urteil des Landgerichts München I sitzt der Mann nun hinter Gittern.

© dpa-infocom, dpa:210707-99-292528/2