Nach langer Pause zurück: Rush kommen nach München

2027 spielen Rush nach über zehn Jahren mal wieder in Europa. Mit der deutschen Schlagzeugerin Anikka Nilles als Ersatz für den verstorbenen Neil Peart gastieren sie auch in der Olympiahalle.

Die letzten verbliebenen Mitglieder von Rush kommen 2027 nach Deutschland: Geddy Lee (l.) und Alex Lifeson.

Im vergangenen Jahr hatten Rush verkündet, 2026 nach langer Pause wieder auf Tour durch Nordamerika zu gehen. Nun gaben die Kanadier bekannt, 2027 auch nach Europa zu kommen. Hier traten sie zuletzt 2013 auf. Fünfmal machen die Progressive-Rocker im Rahmen ihrer "Fifty Something Tour" in Deutschland Halt – auch in München.

In diesen fünf deutschen Städten spielen Rush 2027

Den ersten Stopp in Deutschland machen Rush am 21. Februar 2027 in der Uber Arena in Berlin. Am 25. Februar spielen sie in der Olympiahalle München, am 28. Februar folgt die Lanxess Arena in Köln. Nach einem Auftritt in der Barclays Arena in Hamburg am 3. März endet der Deutschland-Abschnitt der Tour am 4. März in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart.

Auf Deutschland-Tour mit deutscher Ersatz-Drummerin

Der Presale bei Eventim beginnt bereits am Mittwoch (25. Februar) um 10 Uhr. Der reguläre Vorverkauf startet dann am Freitag (27. Februar) ebenfalls um 10 Uhr.

Wie der Name schon andeutet, feiern Geddy Lee (72) und Alex Lifeson (72) mit der "Fifty Something Tour" ihre über 50 Jahre andauernde Bandgeschichte. Rush gründeten sich 1968 in Toronto, 1974 erschien ihr erstes Album. Mit der Tour wollen Bassist Lee und Gitarrist Lifeson erklärtermaßen aber auch das Vermächtnis ihres verstorbenen Drummers würdigen. Neil Peart (1952 bis 2020) erlag mit 67 Jahren einem Gehirntumor.

Bei der Tour tritt die deutschen Drummerin Anika Nilles (42) das Erbe Pearts. Die gebürtige Mannheimerin spielt bei sämtlichen Auftritten der Band das Schlagzeug. Der US-Keyboarder Loren Gold vervollständigt das Line-up.