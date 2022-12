Nach Klima-Kleber-Blockade am Münchner Flughafen: Kritik an Aktivisten

Die Gruppe "Letzte Generation" hat in den vergangenen Wochen Straßen blockiert und Gemälde angegriffen. Nun gelang es ihr ein zweites Mal, den Flugbetrieb eines großen Flughafens zu stören.

München - Wegen eines Klimaprotests war am Donnerstagvormittag eine der beiden Start- und Landebahnen des Münchner Flughafens gesperrt worden. Mittlerweile läuft der Betrieb wieder uneingeschränkt. Laut Airport kam es zu geringen Störungen, Flüge mussten nicht annulliert werden.

Flughafen München: Klimaaktivisten auf Rollfeld im Norden festgeklebt

Laut einem Sprecher des Flughafens hatten sich Aktivisten am Rollfeld im Norden des Flughafens festgeklebt. Die Polizei rückte zu einem Großeinsatz aus. Laut Airport hatten die Aktivisten auch versucht, an der Südseite des Flughafens auf das Gelände zu kommen, sie seien aber von der Polizei daran gehindert worden. Die Polizei nahm die Aktivisten in Gewahrsam.

Ende November hatte die Gruppierung bereits den Berliner Hauptstadtflughafen BER für fast zwei Stunden lahmgelegt. Dieses Mal sei am BER der Flugbetrieb nicht beeinträchtigt gewesen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Die Demonstranten hätten einen Zaun durchschnitten, und zwei von ihnen hätten sich auf einem Vorfeld nahe des Zauns festgeklebt. Bis zum Rollfeld seien sie aber nicht gekommen. Sechs weitere Aktivisten seien nicht auf das Gelände vorgedrungen. Der ganze Einsatz habe rund eine Stunde gedauert. Seit dem vergangenen Vorfall am BER, bei dem Flugbetrieb für fast zwei Stunden lahmgelegt war, seien die Kräfte verstärkt worden.

Letzte Generation verlangt Tempolimit und 9-Euro-Ticket

Die Gruppe "Letzte Generation" zeigte sich für die Aktion am Donnerstag in München verantwortlich. "Wir sind immer bereit für konstruktive Gespräche, so wie auch gestern mit dem bayerischen Innenminister (Joachim Herrmann). Aber was wir angesichts der drohenden Klimahölle brauchen, sind Handlungen und nicht nur leere Worte", sagte Sprecherin Aimée van Baalen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Die Gruppe, die zuletzt auch häufig Straßen in München und Berlin blockierte, verlangt von der Bundesregierung einen besseren Klimaschutz und fordert unter anderem ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen und ein 9-Euro-Bahnticket für ganz Deutschland.

Politiker kritisieren Blockadeaktionen an Flughäfen

Nach den Protesten gab es von vielen Seiten Kritik für die Aktion. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte am Donnerstag am Rande eines Besuchs in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria, Protest gegen Umweltzerstörung oder gegen Klimazerstörung sei gerechtfertigt und richtig. "Aber er sollte so gewählt sein, dass Menschen nicht unnötig darunter leiden, damit die Akzeptanz in der Bevölkerung für den Klimaschutz nicht gefährdet wird."

Nach den Worten von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) haben die Blockaden am Flughafen nichts mit legitimem Protest zu tun. "Mit ihren kriminellen Machenschaften gefährden die Aktivisten der 'Letzten Generation' den gesellschaftlichen Konsens", erklärte Wissing am Donnerstag in einer schriftlichen Mitteilung. "Eine Demokratie entscheidet aufgrund von Mehrheiten und lässt sich nicht erpressen", betonte der Minister. Gleichzeitig müsse sich der Rechtsstaat gegen Straftäter "entschlossen zur Wehr setzen".