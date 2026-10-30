Nach fast zehn Jahren: Größter Club im Herzen Münchens macht dicht
Gerüchte machten schon länger die Runde, nun ist es Fakt: Das "Sweet" macht endgültig dicht. Das gab die Location am Freitagvormittag in den Sozialen Medien bekannt.
Nach diesem Wochenende hat es sich am Maximiliansplatz 5 ausgefeiert – mit der Halloween-Party am Samstag wird das "Sweet", nach fast zehn Jahren, zu Grabe getragen. Ein weiteres Opfer des Clubsterbens in München.
"Sweet"-Macher geben Schließung in den Sozialen Medien bekannt
Mit rührenden Worten verabschieden sich die "Sweet"-Macher bei Instagram. "DANKE FÜR ALLES! An alle, die mit uns gefeiert, getanzt, gelacht haben. An unser Team, an die DJs, Partner und vor allem an euch. Ihr habt diesen Ort zu dem gemacht, was er war", heißt es in einem Abschiedsposting auf Instagram. Auf der Homepage des Clubs war am Freitagnachmittag noch nichts von einer Schließung zu lesen.
Mit über 1000 Quadratmetern war das "Sweet" , nach eigener Aussage, der größte Club im Herzen Münchens. Im März 2017 schloss der Vorgänger, der Gecko Club, nach dreieinhalb Jahren den Betrieb. Alexander Spierer, in Nightlife-Kreisen besser bekannt als DJ Pascha, nutzte damals die Gunst der Stunde und ersetzte fast nahtlos den Gecko durch den Sweet Club.
Fast ein Jahrzehnt lang konnte in dem Nachtklub an jedem Wochenende zu Hip-Hop, House und aktuellen Charthits getanzt werden.
Noch ein Wochenende, dann gehen die Lichter endgültig aus
Auf Instagram nahmen die Fans des "Sweet" die Nachricht von der Schließung mit Entsetzen auf, schwelgten aber auch in Erinnerungen an vergangene Events und fanden auch Worte des Abschieds. So sind unter anderem Kommentare wie "Wirklich schade, dass Schluss ist. Es gab so viele schöne Abende, immer coole Leute und einfach eine gute Zeit. Danke an das ganze Team", "Neiiiiiiiinnnnnn! Nicht dieser Club", "Der einzige gute Club, in dem ich guten Reggaeton und Popmusik genießen konnte, seit ich in Deutschland angekommen bin. Wohin gehe ich jetzt am Wochenende?" oder "Es gibt so viele legendäre Momente dort. Freunde habe immer Tisch zum Geburtstag bestellt. Auf ein letztes Mal" zu lesen.
Nach diesem Samstag gehen im "Sweet" endgültig die Lichter aus, die letzte Party steigt, die letzten Cocktails werden gemixt und der DJ wird seinen letzten Song spielen. Vielleicht wird es ja "Thank you for the music" von ABBA sein.
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