Nach Eigentümerwechsel: Jetzt wechselt auch die Spitze von Ludwig Beck

Ende Mai war der Münchner Unternehmer Alfons Doblinger bei Ludwig Beck eingestiegen, jetzt präsentiert das Modekaufhaus eine neue Doppelspitze in der Geschäftsführung.

Das traditionsreiche Einzelhandelsunternehmen Ludwig Beck blickt auf mehr als 160 Jahre Mode, Beauty, Lifestyle und Kultur zurück. Jetzt gibt es eine neue Führung.

Das Personalkarussell dreht sich weiter: Es ist noch nicht lange her, da verkündete das Münchner Modekaufhaus Ludwig Beck, dass sich der Immobilienunternehmer Alfons Doblinger eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen gesichert habe, dann gab es eine Veränderung im Aufsichtsrat. Jetzt gibt es eine neue Doppelspitze in der Geschäftsführung.

Sebastian Jänisch übernimmt Aufgaben von Christian Greiner

Nach dem Ende Mai erfolgten Mehrheitswechsel bei Ludwig Beck mit seinem Stammhaus am Marienplatz habe Sebastian Jänisch Anfang Juli seine Funktion in der Geschäftsführung des Münchner Traditionskaufhauses aufgenommen, teilt das Unternehmen mit.

"Jänisch übernimmt die bisherigen Agenden von Christian Greiner, der nach langjähriger Tätigkeit aus dem Unternehmen ausscheiden wird", heißt es weiter: "Die Geschäftsführung wird künftig gemeinsam mit dem amtierenden Vorstand Jens Schott wahrgenommen."

In der neuen Doppelspitze verantwortet Sebastian Jänisch künftig das operative Geschäft, während Jens Schott die Bereiche Verwaltung und Finanzen führt. © Raimo Rudi Rumpler

Der Führungswechsel stehe für die "konsequente Weiterentwicklung" von Ludwig Beck und den weiteren "Ausbau seiner Position im Premiumsegment". Sebastian Jänisch war 21 Jahre für Peek & Cloppenburg als Manager tätig. In den vergangenen fünf Jahren verantwortete er als Geschäftsführer zwei Weltstadthäuser von Peek & Cloppenburg in Wien.

Ist bereits im Vorstand: Jens Schott führt die Bereiche Verwaltung und Finanzen. © Michael Gueth/Dirk Koeberle

In der neuen Doppelspitze verantwortet Jänisch künftig das operative Geschäft, während Jens Schott die Bereiche Verwaltung und Finanzen führt. Christian Greiner scheidet mit dem Wechsel an der Unternehmensspitze aus.