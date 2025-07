Nach drei Jahren Leerstand am Marienplatz: Weltkonzern eröffnet Neuheit mitten in München

In München wird eine Neueröffnung gefeiert – und zwar im Herzen der Altstadt. Vor Jahren war hier noch die Deutsche Bank mit einer Filiale vertreten, am 3. Juli eröffnet jetzt eine Neuheit in Deutschland.

03. Juli 2025 - 09:50 Uhr

Das Nespresso House zieht in historische Deutsche-Bank-Filiale am Marienplatz ein © Nespresso

Pudrige Rosa-Töne, goldene Details und geschwungene Fensterbögen: Das neue Nespresso House am Marienplatz kommt edel daher. Am 3. Juli eröffnet die Kaffee-Boutique in der ehemaligen Deutsche-Bank-Filiale. Das erste Nespresso House Deutschlands Drei Jahre lang stand die Ladenfläche des 1911 errichteten Büro- und Geschäftshauses, das als einziges Gebäude am Marienplatz den Zweiten Weltkrieg überstanden hat, leer. Nun eröffnet der Kaffee-Riese auf über 600 Quadratmetern "das erste Nespresso House in Deutschland". Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden Wie das Unternehmen mitteilt, soll mit dem neuen Standort das etablierte Boutique-Modell weiterentwickelt werden. Neben dem bekannten Sortiment werde es "Möglichkeiten zur Interaktion" geben: Besucherinnen und Besucher können an Masterclasses zum Thema Kaffee teilnehmen und sich vor Ort von Experten beraten lassen. Neu sei zudem eine eigene Gastronomie, in der Kaffeespezialitäten direkt vor Ort verkostet werden können. Das neue Konzept verbinde "Kaffeebar, Markenerlebnis und Verkauf in einem modernen, offen gestalteten Ambiente über zwei Etagen". Im Erdgeschoss gibt es eine Bar im Lounge-Stil, sowie eine großzügige Verkaufsfläche. Über das To-go-Fenster kann man sich spontan einen Kaffee zum Mitnehmen bestellen oder ihn auf der Terrasse vor dem Geschäft trinken. "Eine neue Kaffeekultur im Herzen Münchens" Alessandro Piccinini, Geschäftsführer von Nespresso Deutschland, erklärt: "Wir möchten unsere Gäste dazu inspirieren, ihren Kaffeehorizont zu erweitern und gleichzeitig die Marke für neue Kaffeefans öffnen." Neu bei Nespresso: die hauseigene Gastronomie. © Nespresso Marketingdirektorin Lea Drusio bezeichnet das Nespresso House als das erste seiner Art in Deutschland. Das Unternehmen etabliere damit "eine neue Kaffeekultur im Herzen von München". Die Stadt könne sich "auf viele spannende Initiativen freuen". Kaffee-Theke aus dem 3D-Drucker Mit der Eröffnung des neuen Standorts schließt Nespresso die Boutique in der Theatinerstraße. Einige Elemente aus der bisherigen Filiale, etwa Teile des Self-Selection-Bereichs, wurden in das neue Konzept übernommen. Der Tresen der Kaffeebar wurde aus recyceltem Kaffeesatz und Biokunststoff im 3D-Druck hergestellt. Für die Neueröffnung habe das Unternehmen mit der Münchner Illustratorin Kera Till sowie der Patisserie-Expertin Alexa von Harder zusammengearbeitet. © Nespresso Für die Neueröffnung habe das Unternehmen mit der Münchner Illustratorin Kera Till sowie der Patisserie-Expertin Alexa von Harder zusammengearbeitet. Dabei seien exklusive Editionen und kulinarische Angebote entstanden, die ausschließlich im Nespresso House erhältlich sind.