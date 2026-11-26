Auf dieses Feierabenderlebnis hätte eine Münchnerin gerne verzichtet. Als sie von der Arbeit nach Hause kam, überraschte sie zwei Einbrecher auf frischer Tat.

Schrecksekunden für eine Münchnerin am Feierabend. Die 58-Jährige kam am Mittwochabend, gegen 18.20 Uhr, von der Arbeit in ihre Wohnung in der Schlegelstraße. Beim Betreten ihrer vier Wände wurde sie allerdings nicht von einem geliebten Ehemann, Kindern oder einem Hund begrüßt. Vielmehr stand sie überraschend zwei Einbrechern gegenüber, die sich über die Terrassentür gewaltsam Zugang zur Wohnung verschafft hatten und gerade dabei waren, die Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut zu durchsuchen.

Einbrecher auf frischer Tat erwischt

Als sie auf die Hausherrin trafen, ergriffen sie die Flucht auf dem Weg, auf dem sie gekommen waren. Äußerst erfolgreich war ihr Beutezug allerdings nicht, sie entwendeten Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von rund 1500 Euro.

Durch die unverhoffte Begegnung mit den beiden Kriminellen war die 58-Jährige offenbar dermaßen geschockt, dass sie der Polizei keine Beschreibung der beiden Täter liefern konnte. Die Fahndung nach den beiden Einbrechern, bei der neben einem Hubschrauber auch ein Diensthund eingesetzt wurde, verlief erfolglos.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Sachsenkamstraße, Albert-Roßhaupter-Straße, Schlegelstraße, Novalisstraße, Johann-Clanze-Straße und Eichendorffplatz Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.