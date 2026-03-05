AZ-Plus
Nach dem Nockherberg-Debüt spricht Stephan Zinner im Video: "Damit muss man umgehen"

Stephan Zinner blickt im Video auf sein Debüt als Fastenredner zurück – und spricht offen über Nervosität und Anspannung auf der Bühne. Auch seine Vorgängerin Luise Kinseher bewertet den Auftritt beim Nockherberg und findet neben Lob auch kritische Worte.
Fastenredner Stephan Zinner am Nockherberg 2026
Fastenredner Stephan Zinner am Nockherberg 2026

Stephan Zinner war die Anspannung bei seinem Debüt als Fastenredner deutlich anzumerken – das blieb auch dem Publikum im Saal nicht verborgen. Während seiner Rede wirkte er stellenweise nervös, am Ende stand er sichtbar verschwitzt und gezeichnet auf der Bühne. Der Auftritt verlangte ihm einiges ab.

Die AZ hat bei Stephan Zinner selbst nachgefragt, wie er seinen Einstand als Fastenredner erlebt hat. Eine Einschätzung gab zudem seine Vorgängerin ab: Die ehemalige "Mama Bavaria“ Luise Kinseher blickte ebenfalls auf den Auftritt – und übte dabei nicht nur Lob, sondern auch etwas Kritik an Zinner.

Fastenredner Stephan Zinner im Video

Kabarettistin Luise Kinseher im Video

