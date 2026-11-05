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Nach Busunfall mit Lkw auf der A99: Aubinger Tunnel teilweise gesperrt

Nach einem Unfall sind der Aubinger Tunnel und die A99 in Richtung Lindau am Donnerstagmorgen komplett gesperrt.
André Wagner |
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Der Aubinger Tunnel ist am Donnerstagmorgen nach einem Unfall in Richtung Lindau gesperrt. (Archivbild)
Der Aubinger Tunnel ist am Donnerstagmorgen nach einem Unfall in Richtung Lindau gesperrt. (Archivbild) © IMAGO/Michael Bihlmayer

Am Donnerstagmorgen hat sich auf der A99 zwischen dem Tunnel Aubing und der Anschlussstelle Germering-Nord ein Unfall zwischen einem Linienbus und einem Lkw ereignet. Aufgrund eines technischen Defekts war der Bus im Anschluss nicht mehr in der Lage, anzuhalten, konnte aber kurz vor dem Autobahndreieck Süd-West zum Stehen gebracht werden.

Aktuell laufen die Bergungsarbeiten und das Trümmerfeld an der Unfallstelle wird beseitigt. Aus diesem Grund sind die A99 und der Aubinger Tunnel in Fahrtrichtung Lindau komplett gesperrt. 

Laut Polizei wurde bei dem Unfall eine Person leicht verletzt. Der Linienbus war zum Zeitpunkt des Unfalls nur mit dem Fahrer besetzt.

 

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