Nach Brandanschlag: Erneut Feuer in AfD-Büro Perlach

Zum zweiten Mal in einer Woche kam es im AfD-Büro in Perlach zu einem Feuerwehreinsatz. Polizei und Staatsschutz ermitteln.

Die Feuerwehr wurde in der Nacht zum Freitag zu einem Brand im AfD-Büro Perlach gerufen.

Nachdem bereits am Montag die Feuerwehr zu einem Brandanschlag im AfD-Büro der Sebastian-Bauer-Straße in Perlach anrücken musste, kam es in der Nacht zum Freitag erneut zu einem Brand. Ersten Informationen von vor Ort zufolge habe das Feuer die Einrichtung beinahe vollständig zerstört. Der Feuerwehr sei es innerhalb einer halben Stunde gelungen, mithilfe von Atemschutzgeräteträgern die Kontrolle über die Lage zu erlangen.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums München bestätigte den Brand im Parteibüro, alles Weitere sei nun aber Gegenstand der Untersuchungen.

Zusammenhang zu Brandanschlag am Montag? Staatsschutz ermittelt

Einen Zusammenhang mit dem Brand am Montag konnte die Polizei noch nicht bestätigen. Am 29. September bemerkte ein Passant gegen 20.20 Uhr im Innenhof des Gebäudes eine unbekannte Person, die einen brennenden Gegenstand durch ein beschädigtes Fenster im Erdgeschoss warf. Nachdem der Zeuge die Person angesprochen hatte, flüchtete diese.

Die gerufene Feuerwehr stellte Rauchentwicklung im Gebäude fest, ein Brand konnte letztlich verhindert werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, auch unter Einsatz eines Diensthundes, erbrachten keine weiteren Hinweise auf den Täter. Verletzte gab es nicht, der entstandene Schaden befindet sich im vierstelligen Bereich. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, ermittelt inzwischen auch der Staatsschutz zu dem Vorfall.