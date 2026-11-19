Der Brand im August hat erhebliche Schäden im Edeka-Markt "Isargärten" in Thalkirchen verursacht. Nun steht fest, wie lange die Sanierungsarbeiten voraussichtlich dauern werden.

Im August dieses Jahres ist es im Lager des Edeka-Markts "Isargärten" zu einem Brand gekommen.

Ein paar Getränke und etwas zum Naschen für den Ausflug an die Isar oder zum Tierpark – für viele gehört ein kurzer Stopp beim Edeka in Thalkirchen einfach dazu. Doch seit dem 7. August 2026 ist das nicht mehr möglich: An diesem Tag brach im Edeka-Markt "Isargärten" ein Feuer aus. Seitdem müssen Anwohner und Besucher auf den gewohnten Einkauf an zentraler Stelle in Thalkirchen verzichten.

Wie die AZ erfuhr, hat der Brand "erhebliche Schäden" verursacht. Betroffen sind sowohl das Außenlager als auch Teile des Innenlagers und des Marktes selbst. Das Ausmaß der Schäden hat sich offenbar erst im Zuge weiterer Untersuchungen genauer gezeigt. Diese haben inzwischen ergeben, dass die notwendigen Sanierungsmaßnahmen "deutlich umfangreicher ausfallen" werden als zunächst angenommen. Damit dürfte sich auch die Zeit bis zur Rückkehr des Marktes entsprechend verlängern.

Auf AZ-Anfrage nennt der Betreiber nun erstmals einen konkreten Zeitraum für die Wiedereröffnung des Marktes. Bis dahin soll dieser nicht nur instand gesetzt, sondern "umfassend modernisiert und weiterentwickelt" werden. Die Arbeiten gehen damit offenbar über eine reine Beseitigung der Brandschäden hinaus.

Wann der Edeka-Markt wiedereröffnen soll

Die Rückkehr ist nach Angaben des Betreibers "voraussichtlich im Frühjahr 2027" vorgesehen. Bis dahin müssen sich die bisherigen Kunden also noch gedulden. Nach Abschluss der Arbeiten sollen sie dafür einen grundlegend erneuerten Markt vorfinden: Geplant ist ein "vollständig neu gestalteter Markt mit moderner Technik und zeitgemäßer Ausstattung".

Für die Kunden in Thalkirchen bedeutet das zwar eine längere Wartezeit, zugleich aber auch die Aussicht auf einen modernisierten Edeka-Standort im Herzen des Viertels.