Im Münchner Norden werden ehemalige BMW-Büros zu einer Unterkunft für bis zu 600 Geflüchtete umgebaut. Die Stadt mietet die Flächen für fünf Jahre und schafft dort einfache, aber geschützte Wohnräume vor allem für Menschen aus der Ukraine.

"Cluster" heißen diese Räume, wo viele Geflüchtete von dünnen Holzwänden getrennt kurzfristig untergebracht werden sollen. An der Wand noch ein Schriftzug aus BMW-Zeiten.

Neben ein paar Pressevertretern finden viele eher fein gekleidete Menschen aus der Immobilienbranche am Donnerstag den Weg in den Münchner Norden, an die Lauchstädter Straße gleich bei der U-Bahnhaltestelle Frankfurter Ring.

Da mietet die Stadt von der MK24 München Verwaltungs GmbH ein Drittel eines ehemaligen BMW-Verwaltungsstandorts für Geflüchtetenunterkünfte – insgesamt hat der Bürokomplex rund 33.000 Quadratmeter Bruttogrundfläche. "Die geplante Unterkunft kann Menschen für die Zeit ihres Aufenthalts einen verlässlichen und geschützten Ort bieten", sagte Wilhelm Hammel, Geschäftsführer der MK24 München Verwaltungs GmbH.

Hier gingen einst BMW-Mitarbeiter ein und aus, bald werden es Geflüchtete sein. © Jan Krattiger

Und: nach dem Rundgang durch die neue Unterkunft konnten sich Interessenten mit den Immobilienentwicklern über die restlichen zwei Drittel des Gebäudes unterhalten. "Klassische Gewerbenutzungen" seien da möglich, sagt Hammel.

Zuerst geht es aber um die Unterkünfte für Geflüchtete. Der Architekt Jens Janisch von der Firma Masterplan führt durch die Räume. Eine große Gemeinschaftsküche mit vielen Arbeitsstationen, ansonsten ein noch kahler Raum.

So sehen die Plätze für die kurzfristige Unterbringung aus. Es gibt aber auch Einzel- und Familienzimmer. © Jan Krattiger

Viele Einzelzimmer und Familienzimmer – und die sogenannten "Cluster" werden gezeigt: In vier großen Räumen sind das mit Holzwänden abgetrennte, nummerierte und mit feuerfesten Vorhängen als Türen versehene Bereiche für die kurzfristige Unterbringung, wie es heißt. "Einerseits verstörend", sagt Janisch. "Andererseits auch ein bisschen holzig, das hat schon wieder was", findet der Architekt.

Spuren von BMW sind manchmal noch sichtbar. © Jan Krattiger

Spuren von BMW, hier Anfang 2025 ausgezogen, sind in manchen Räumen noch sichtbar in Form von Motivationssprüchen, die an die Wand gemalt sind. Was manchen Besuchern am Donnerstag zum Beispiel auffällt: "In Zeiten der Veränderung gewinnen die Flexiblen", steht in weißer Schrift auf blauem Grund an der Wand eines Familienzimmers.

Noch hat aber die Stadt die Räume nicht eingerichtet und gestaltet. "Wir übernehmen es heute, ab nächster Woche fängt die Möblierung an", erzählt ein Mitarbeiter des Amts für Wohnen und Migration, der beim Rundgang dabei ist.

Auf dem Parkplatz werden Duschcontainer aufgebaut. © Jan Krattiger

"Zum 16. Dezember soll der Bezug dann langsam starten", erzählt er weiter. Für fünf Jahre mietet die Stadt die Flächen, 600 Plätze für Geflüchtete gibt es insgesamt. Die werden aber nicht alle auf einen Schlag belegt sein, sondern Stück für Stück. Der städtische Mitarbeiter rechnet damit, dass vor allem Geflüchtete aus der Ukraine hier leben werden. "15-20 kommen weiterhin jeden Tag in München an", erzählt er.

Kinderspielplatz und Aufenthaltsort im Freien. © Jan Krattiger

Es sind zwar keine richtigen Wohnungen, auch die Duschen werden zum Beispiel in fünf Containern mit je 12 Stück auf dem Parkplatz vor dem Gebäude aufgestellt. Die Leitungen dafür sind schon gelegt, daneben werden gerade die letzten Arbeiten am Aufenthaltsbereich fertiggestellt: Sitzbänke, ein kleiner Spielplatz für kleine Kinder, ein Basketballkorb, eine Tischtennisplatte.

Wilhelm Hammel, Geschäftsführer der MK24 München Verwaltungs GmbH, die für die Liegenschaft verantwortlich ist. © Jan Krattiger

Die Vermietung an die Stadt sei "der nächste Schritt in der Neuausrichtung des ehemaligen BMW-Bürohauses", schreibt die Objektgesellschaft MK24 München Verwaltungs GmbH in einer Mitteilung. Ursprünglich wollte der Immobilienentwickler CV Real Estate AG den Bürokomplex unter dem Namen "Next" neu aufstellen und vermarkten. Seit Februar 2025 ist nun Wilhelm Hammel für die Liegenschaft verantwortlich, CV Real Estate ist "vollständig ausgeschieden", wie es in einer Pressemitteilung von Februar dieses Jahres hieß.

Noch ist offen, was in dem Bürokomplex einmal entstehen soll. Zunächst ziehen ab 16. Dezember die ersten Geflüchteten ein und bleiben voraussichtlich fünf Jahre.