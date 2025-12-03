Nach Betrugsversuchen: So geht es für Deutschlandticketkunden beim MVV weiter

AZ-Plus
Weil offenbar Login-Daten gestohlen wurden, stoppt der Münchner Verkehrsverbund vorübergehend den Kauf des Deutschlandtickets. Es soll bald wieder funktionieren – allerdings gibt es Einschränkungen beim Buchen.
Heinrich Ueberall |
Drei Ticketautomaten des MVV stehen am Eingang zu einer U-Bahn-Station in München.
Drei Ticketautomaten des MVV stehen am Eingang zu einer U-Bahn-Station in München.

Der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund MVV hat den Verkauf des Deutschlandtickets vorübergehend gestoppt. Kunden können das Ticket derzeit nicht in der MVV-App kaufen. 
Als Grund gibt der MVV Betrugsversuche mit gestohlenen Login-Daten an, die an anderer Stelle erbeutet worden seien und nicht aus Verkaufssystemen des MVV stammten.

Betroffene Kunden seien vom MVV informiert worden. Nutzer der MVV-App hatten am Dienstagabend eine entsprechende Mitteilung erhalten, wenn sie die App öffneten.

Diese Meldung haben Nutzer der MVV-App am Dienstagabend erhalten.
Diese Meldung haben Nutzer der MVV-App am Dienstagabend erhalten.

 

Die Vertriebskanäle der Verbundpartner (zum Beispiel MVG, DB/S-Bahn) seien davon nicht betroffen. Kunden könnten dort weiterhin ein Deutschlandticket erwerben. 
Der MVV geht davon aus, dass es für seine Kunden ab Mittwochnachmittag wieder möglich sein wird, das Deutschlandticket über die MVV-App zu erwerben, allerdings mit zwei Sicherheitsvorkehrungen. So können neue Abos vorerst nur mit Kreditkarten abgeschlossen werden.

Kauf nur noch für Accountinhaber

Außerdem ist der Kauf von Deutschland-Tickets in der MVV-App ausschließlich für den jeweiligen Accountinhaber möglich. Wer ein Deutschland-Ticket für eine andere Person erwerben möchte, muss für diese Person einen eigenen Account anlegen. Eine Registrierung im MVV-Ticketshop ist allerdings nur für Personen ab 18 Jahren möglich. 

