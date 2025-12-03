Nach Betrugsversuchen: So geht es für Deutschlandticketkunden beim MVV weiter
Der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund MVV hat den Verkauf des Deutschlandtickets vorübergehend gestoppt. Kunden können das Ticket derzeit nicht in der MVV-App kaufen.
Als Grund gibt der MVV Betrugsversuche mit gestohlenen Login-Daten an, die an anderer Stelle erbeutet worden seien und nicht aus Verkaufssystemen des MVV stammten.
Betroffene Kunden seien vom MVV informiert worden. Nutzer der MVV-App hatten am Dienstagabend eine entsprechende Mitteilung erhalten, wenn sie die App öffneten.
Die Vertriebskanäle der Verbundpartner (zum Beispiel MVG, DB/S-Bahn) seien davon nicht betroffen. Kunden könnten dort weiterhin ein Deutschlandticket erwerben.
Der MVV geht davon aus, dass es für seine Kunden ab Mittwochnachmittag wieder möglich sein wird, das Deutschlandticket über die MVV-App zu erwerben, allerdings mit zwei Sicherheitsvorkehrungen. So können neue Abos vorerst nur mit Kreditkarten abgeschlossen werden.
Kauf nur noch für Accountinhaber
Außerdem ist der Kauf von Deutschland-Tickets in der MVV-App ausschließlich für den jeweiligen Accountinhaber möglich. Wer ein Deutschland-Ticket für eine andere Person erwerben möchte, muss für diese Person einen eigenen Account anlegen. Eine Registrierung im MVV-Ticketshop ist allerdings nur für Personen ab 18 Jahren möglich.
