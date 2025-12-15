AZ-Plus
  Nach Auswärtsspiel: Fußball-Fans hinterlassen völlige Verwüstung in Zug nach München

Nach Auswärtsspiel: Fußball-Fans hinterlassen völlige Verwüstung in Zug nach München

Rund um das Drittliga-Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt verunstalten Fans des TSV 1860 einmal mehr das Interieur von Zügen.
Fans des TSV 1860 haben sich nach dem Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt in Zügen ausgetobt.
Fans des TSV 1860 haben sich nach dem Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt in Zügen ausgetobt. © Bundespolizei

Anhänger des Drittligisten TSV 1860 haben am Samstag (13. Dezember) auf der Rückreise vom Drittliga-Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt (2:1) in einem Zug zahlreiche Graffiti und Aufkleber hinterlassen. Die Bundespolizei spricht von einem "hohen Schaden".

Nach Sieg in Ingolstadt: Löwen-Fans toben sich in Zügen aus  

Demnach beschmierten Unbekannte den Fahrgastraum der Regionalbahn RB 16 im Streckenverlauf zwischen dem Hauptbahnhof Ingolstadt und dem Hauptbahnhof München.

Die Täter hinterließen reichlich unschöne Spuren und tobten sich mit wasserunlöslicher Farbe unter anderem an Zugwänden, Sitzgarnituren, Fenstern und Spiegeln aus. Außerdem brachten sie zahlreiche Aufkleber an.

Einsatzkräfte der Bundespolizei waren zur Ankunftsüberwachung der 1860-Fans am Münchner Hauptbahnhof eingesetzt und stellten die Sachbeschädigung fest. © Bundespolizei

Der Vorfall habe sich während der Rückfahrt vom Fußballspiel des TSV 1860 in Ingolstadt ereignet, Einsatzkräfte der Bundespolizei sei zur Ankunftsüberwachung der 1860-Fans am Münchner Hauptbahnhof eingesetzt gewesen "und stellten die Sachbeschädigung gegen 18.47 Uhr fest".

Die besprühte Fläche betrage rund 60 Quadratmeter. Der bisher ermittelte Sachschaden liegt den Angaben zufolge im unteren vierstelligen Bereich. Zudem habe die DB Regio AG Strafanzeige wegen eines weiteren Falles von Vandalismus erstattet.

Auf der Hinfahrt nach Ingolstadt seien ähnliche Beschädigungen an einem Zug festgestellt worden. Hier soll der Schaden bei rund 500 Euro liegen.

24 Kommentare
Artikel kommentieren
  Golfball vor 28 Minuten / Bewertung:

    …der Verein soll die Renovierung bzw. Reinigung zahlen und gleichzeitig vom DFB mindestens 100000.00 € Strafe aufgebrummt bekommen

  Nobbse2710 vor 39 Minuten / Bewertung:

    Einfache Lösung: dem Verein die Reinigung/Reparatur in voller Höhe in Zahlung stellen. Vielleicht lernen die Vereine es dann übers Portemonnaie, dass sie was gegen ihre Ultras tun müssen

  • Nobbse2710 vor 38 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Nobbse2710

    Ebenso die vielen Schmierereien in Stadt und Umland. Alles den Vereinen in Rechnung stellen

