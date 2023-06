Nach Attacke auf Radlerin in der Müllerstraße: Täter bedrohte Zeugin mit dem Tod

Der 35-Jährige, dessen DNA nun mit dem Isarmord abgeglichen werden soll, war noch aggressiver als bisher bekannt – frei kam er trotzdem erst mal.

München - Ob der Mann, der vor über eine Woche im Gärtnerplatzviertel zwei Frauen attackiert hat, auch der Mörder von Domenico Lorusso († 31) ist, bleibt vorerst offen. Wie die AZ exklusiv berichtete, soll die DNA des Gewalttäters (35) aus dem Gärtnerplatzviertel mit dem Fall "Isarmord" abgeglichen werden.

Polizei und Staatsanwaltschaft wollten sich am Freitag aber weder dazu äußern, wann mit dem Ergebnis des Abgleichs zu rechnen ist, noch, ob von dem 35-Jährigen mittlerweile eine Speichelprobe genommen worden ist. Juliane Grotz, stellvertretende Sprecherin der Staatsanwaltschaft, teilte mit: "Zu laufenden Ermittlungsmaßnahmen kann ich generell keine Angaben machen."

"Verkehrsdelikt": Polizei München äußert sich erstmals zum Radlschubser von der Müllerstraße

Über eine Woche nach dem Vorfall in der Müllerstraße, hat die Polizei am Freitag erstmals in ihrem täglichen Pressebericht von sich aus über den Fall im Gärtnerplatzviertel berichtet. Überschrieben ist er mit "Verkehrsdelikt". Eine frühere Berichterstattung sei bisher "aus ermittlungstaktischen Gründen nicht möglich" gewesen, sagte Chef der Polizeipressestelle, Andreas Franken.

Wie die Polizei berichtet, ging der 35-Jährige am Donnerstag, den 15. Juni gegen 15.45 Uhr in der Müllerstraße "zügig auf die Frau zu und stieß sie direkt vom Fahrrad". Die 46-Jährige stürzte in den Gleisbereich der Tram. Eine heranfahrende Tram konnte rechtzeitig bremsen.

Tritte in den Bauch und Morddrohungen: Verdächtiger bestreitet die Taten

Die Frau wurde bei dem Sturz schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. "Die weiteren Ermittlungen wurden nun von der Münchner Verkehrspolizei übernommen", bestätigte die Polizei die AZ-Berichterstattung. Der Täter flüchtete, wurde dabei jedoch von einer mutigen Münchnerin (61), die den Vorfall beobachtet hatte, verfolgt und fotografiert.

"Als der Mann dies bemerkte, trat er ihr mit dem Fuß in den Bauch und in den Rücken. Außerdem beleidigte er sie und bedrohte sie mit dem Tode", so die Polizei weiter. Der unbekannte Mann sei anschließend endgültig geflüchtet. Trotz Fahndung blieb er zunächst unauffindbar. Polizisten konnten ihn aber anhand der Zeugenfotos wenig später identifizieren. Weiter heißt es, dass der Tatverdächtige (35) in den folgenden Tagen aufgesucht und vernommen wurde. Dabei habe er die Tat abgestritten.

Polizei München sucht Zeugen: Hängen der Isarmord und die Gewalttat in der Müllerstraße zusammen?

Erst sechs Tage nach den brutalen Attacken, wurde der Mann, der bereits wegen mehr als zehn Delikten aktenkundig war – darunter auch Körperverletzung – festgesetzt. Ein Polizeisprecher: "Aufgrund der Bewertung der Gesamtumstände und dem nach wie vor aggressiven Auftreten des 35-Jährigen wurde dieser schließlich am Mittwoch, 21. Juni 2023, durch das Gesundheitsamt München zwangsweise in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht."

Warum dies erst so spät geschah, begründete ein Sprecher damit, dass der Mann einen festen Wohnsitz gehabt habe und kein Haftbefehl vorlag. Die DNA des Deutschen, der im Gärtnerplatzviertel wohnt, soll nun mit dem Mordfall Lorusso abgeglichen werden. Polizeisprecher Franken betonte, dass die Mordkommission regelmäßig über entsprechende Aggressionsdelikte von Kollegen informiert werde. Dies beträfe auch unmotivierte Angriffe gegen Radfahrer. "Dies ist seit Beginn der Ermittlungen in Sachen Lorusso eine gängige Praxis und erfolgt regelmäßig."

Zum Vorfall in der Müllerstraße am 15. Juni sucht die Verkehrspolizei noch Zeugen, die den Tatablauf beobachtet haben oder weitere Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können.

Hinweise an die Polizei unter: 089 / 29100.