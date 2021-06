Nach Ampelausfälle im Großraum München: Anlagen wieder in Betrieb

In München sind am Donnerstag zahlreiche Ampelanlagen ausgefallen. Die Polizei bat alle Verkehrsteilnehmer um rücksichtsvolles Verhalten.

Im Großraum München sind am Donnerstagnachmittag zahlreiche Ampelanlagen ausgefallen. (Symbolbild)

München - Am Donnerstag fielen ab 14 Uhr in weiten Teilen Münchens zahlreiche Ampelanlagen aus, darunter auch etwa 20 Ampelkreuzungen. Die Ursache war ein Spannungseinbruch bei der Stromversorgung.

Mittlerweile sind die Anlagen wieder in Betrieb, wie die Polizei am Donnerstagabend via Twitter erklärte: "Die Ampeln laufen wieder, der Verkehr kann fließen. Grünes Licht für den Feierabend."

Zahlreiche Ampelanlagen im Großraum München ausgefallen

Per Twitter bat die Polizei alles Verkehrsteilnehmer darum, sich an den betroffenen Ampelanlagen besonders rücksichtsvoll zu verhalten und auf die angebrachten Verkehrszeichen zu achten.

An einigen Kreuzungen wurde der Verkehr von Polizisten geregelt.