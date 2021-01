Nach acht Jahren: Aus für "Abercrombie & Fitch" in der Hofstatt

Das US-Unternehmen schließt seinen Laden in der Hofstatt. Ein Nachmieter steht aber schon fest.

Von außen schick, innen ziemlich dunkel: der Laden des Modelabels "Abercrombie & Fitch" an der Sendlinger Straße. Ende Januar ist Schluss.

München - Zur Eröffnung im Jahr 2012 standen hunderte zumeist Jugendliche Schlange, nun ist nach gut acht Jahren Schluss: Das US-Modelabel "Abercrombie & Fitch" schließt seinen "Flagship"-Store in der Hofstatt. Das bestätigte eine Sprecherin der AZ. Zuerst hatte die "Textilwirtschaft" berichtet.

Eines der Markenzeichen bei "A&F" waren die gut trainierten Männermodels, die die meist weibliche junge Kundschaft anlocken sollte. © Tim Wessling

"Die Schließung hat nichts mit Corona zu tun, sondern ist von langer Hand geplant", so die Sprecherin weiter. Das Unternehmen habe sich bereits in ganz Europa vom Konzept der Flagship-Stores verabschiedet und konzentriere sich stark auf den gut laufenden Online-Handel. Ende Januar ist nun Schluss in München, der Laden wird bereits ausgeräumt - einen finalen Abverkauf kann es wegen des Lockdowns nicht geben.

Hofstatt: "RH"-Möbelhaus statt "Abercrombie & Fitch"

Lange leer stehen wird die Fläche aber nicht, ein Nachmieter ist bereits gefunden. Dabei handelt es sich um das US-Möbelhaus "RH" (Restoration Hardware), das die meisten "Abercrombie & Fitch"-Flächen in Europa übernimmt. Wann genau die Eröffnung in der Hofstatt sein wird, steht noch nicht genau fest.