Nach 40 Jahren: Marke verabschiedet sich endgültig aus München

Vier Dekaden lang war Saturn in München aktiv. Vier Jahrzehnte später verschwindet das Logo der Elektrohandelskette aus dem Stadtbild, die letzte Filiale in der Innenstadt schließt. Der Nachfolger steht bereits fest.

Blick vom Stachus Richtung Neuhauser Straße – dort steht jetzt eine Veränderung an.

Können Sie sich noch daran erinnern, als Geiz noch geil und es bei Saturn "Sternhagel-günstig" war?

Tja, diese Zeiten sind in München nun vorbei, denn die Ära von Saturn bzw. Saturn-Hansa hat – zumindest in Bayern – nun ein Ende gefunden. Die letzte Münchner Filiale des Unternehmens, das einst Alice Cooper, Bill Kaulitz oder Michael Buffer ("Let's get ready to rumble") als Werbefiguren hatte, in der Neuhauser Straße ist Geschichte.

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In den letzten Tagen wurde in den Räumlichkeiten gebohrt, gehämmert, umgebaut und vor allem umbenannt.

Saturn verschwindet aus dem Münchner Stadtbild

Große, weiße Plakate an der Eingangstür verraten Neugierigen, was sich derzeit hinter den verschlossenen Türen abspielt. "Liebe Kundinnen und Kunden, wir bauen für Sie um! Daher bleibt unser Markt von Montag, 21.9. bis Mittwoch, 23.9. geschlossen", ist darauf zu lesen.

Nach Ende der Umbaumaßnahmen wird aus Saturn künftig Media Markt. © Felix Müller

Für das Verständnis dankend wird noch darüber informiert, dass die Filiale am Donnerstag, 24. September, wieder öffnet. Dann allerdings firmiert die Filiale unter einem neuen Namen – Media Markt.

Die ehemalige Saturn-Filiale in der Neuhauser Straße firmiert künftig unter der Marke Media Markt. © Felix Müller

Saturn wird es künftig in München, ja in ganz Bayern nicht mehr geben. Was 1986 auf der Theresienhöhe seinen Anfang fand, ist nun – exakt 40 Jahre später – Geschichte. Der erste Münchner Saturn-Markt schloss bereits Mitte Januar 2021 – nun wird das Ende von Saturn in der bayerischen Landeshauptstadt mit dem Abschied der letzten Filiale in der Neuhauser Straße endgültig besiegelt.

Media Markt und Saturn gehören schon seit 1990 zusammen

Wird sich für den Kunden etwas ändern? Wahrscheinlich nicht bzw. nicht viel, so wie vor vielen Jahren nach der Umbenennung eines beliebten Schokoriegels.

Denn auch wenn nach außen stets der Anschein erweckt wurde, z. B. durch unterschiedliche Werbekampagnen, dass Saturn und Media Markt in direkter Konkurrenz zueinander stehen würden, gehören die beiden Elektrohandelsketten bereits seit 1990 zum selben Mutterkonzern – das heißt die Gewinne flossen in dieselben Taschen. Mittlerweile agieren die beiden Marken unter der gemeinsamen MediaMarktSaturn Retail Group.

Da der Onlinehandel immer mehr Druck auf den klassischen Einzelhandel ausübte, entschloss man sich von Konzernseite aus, Einkauf, Preise und Logistik von Media Markt und Saturn zusammenzulegen. Zudem traf man auch die Entscheidung, fast alle Saturn-Filialen umzubenennen, und zwar in die international deutlich bekanntere und wirtschaftlich erfolgreichere Marke Media Markt.

Dieses Schicksal ereilte nun auch die letzte Münchner Filiale in der Neuhauser Straße. Dem orangefarbenen Saturn-Logo folgt jetzt die weiß-rote Media-Markt-Spirale und aus "Geiz ist geil" wird nun "Ich bin doch nicht blöd".