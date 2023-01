Nach 18 Jahren Haft in Deutschland: Moshammer-Mörder abgeschoben

18 Jahre lang saß er in Deutschland in Haft, nun wird der Mörder von Rudolph Moshammer in den Irak abgeschoben. Abflug war am Donnerstagnachmittag.

26. Januar 2023 - 13:06 Uhr, aktualisiert am 30. Januar 2023 - 06:59 Uhr | AZ/dpa

Polizisten führen den Mörder des 2005 ermordeten Münchener Modemachers Moshammer am Flughafen zu einem Abschiebeflug. © Boris Roessler/dpa