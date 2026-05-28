Nach 15 Jahren kehrt der Kulturstrand wieder hierher zurück: Am Freitag wird Eröffnung gefeiert

Jetzt geht es los: Am Freitag, 28. Mai startet der Kulturstrand am Platz vor der LMU. Die hatte eine solche Veranstaltung bisher sehr kritisch gesehen.

Bis 2011 gab es immer mal wieder einen Kulturstrand am Professor-Huber-Platz. Nach 15 Jahren Pause ist es jetzt wieder so weit.

Vor 15 Jahren, im Sommer 2011 lagen zuletzt Sand und Liegestühle am Professor-Huber-Platz. 104 Tonnen waren es insgesamt, die die "Urbanauten" dorthin geschafft hatten für ihren Kulturstrand.

Es war aber vorerst das letzte Mal: Mit dem Standort vor der Uni war vor allem die juristische Fakultät sehr unzufrieden. Die Studenten lernen dort in der Bibliothek für ihre Prüfungen, gerade in der heißen Phase im Juli und Anfang August.

Nach 15 Jahren wieder Kulturstrand an der LMU

Dass der Professor-Huber-Platz jetzt doch wieder teilweise mit Sand bedeckt und kulturell bespielt wird, hat zwei Gründe. Erstens hat eine Bürgerversammlung in der Maxvorstadt das vorgeschlagen, um ein Zusatzangebot zu schaffen für die Feierfreudigen im Univiertel. Dort hat sich in den vergangenen Jahren rund um die Schelling-, Amalien- und Türkenstraße der Konflikt mit Anwohnern verschärft.

Die LMU, insbesondere die juristische Fakultät, hat ihre kritische Haltung gegenüber dem Kulturstrand zwar nicht grundsätzlich geändert, wie aus der Stadtratsvorlage dazu hervorgeht. "Neben Lärmemissionen sind auch die mit solchen 'Party-Veranstaltungen' einhergehenden Nebeneffekte wie Müll und Toilettennutzung sicher zu befürchten", heißt es da.

"Gespräche laufen noch"

Nach einer ersten Ablehnung haben aber die umtriebigen Urbanauten rund um den Kulturveranstalter Benjamin David mit der LMU das Gespräch gesucht – mit Erfolg. "Die Gespräche mit der Uni laufen noch", sagt David zur AZ. "Aber wir sind sehr guter Dinge, dass sich eine Lösung finden lässt." Er habe den Platz schon aufgegeben, dann kam der Entscheid der Bürgerversammlung, so David, und sie wollen erneut einen Versuch starten.

Der Sand ist schon da, am Freitag, 29.5.2026 geht es los mit dem Kulturstrand an der Uni. © Urbanauten

Am Professor-Huber-Platz geht es los am 29. Mai mit einem täglichen kulturellen und gastronomischen Angebot, bis zum 14. September. Die Öffnungszeiten sind noch nicht fix.

Die Urbanauten betreiben bereits die Kulturstrände am Vater-Rhein-Brunnen und den "Maximiliansstrand" am Wittelsbacherbrunnen. Beide haben bereits geöffnet. Mit dem Kulturbiergarten am Neptunbrunnen im Alten Botanischen Garten gibt es diesen Sommer insgesamt vier temporäre Kultur-Standorte mit Gastro- und Kulturangeboten.