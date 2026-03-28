Münchens Feierwütige dürfen sich freuen, am letzten Märzwochenende eröffnet in ihrer Stadt eine neue Partylocation und das mitten in der berühmten Feierbanane.

Im Herzen Münchens eröffnet am letzten Märzwochenende eine neue Partylocation. (Symbolbild)

Lange war es still am Maximiliansplatz 16, dort wo einst das La Nuit die Anlaufstelle für das Partyvolk war, das gerne zu Hip-Hop, Afro, Latino und R&B den Stress der Woche abschüttelte. Doch im November 2025 war für den beliebten Münchner Nachtklub nach 13 Jahren das Ende der Party angesagt.

Knapp fünf Monate später kehrt aber wieder Leben ein in die kleine, exklusive Location im Herzen der Feierbanane. Ab Freitag, 27. März buhlt der 333 Club um die Gunst der Feierwütigen in München.

An das La Nuit erinnert im neuen 333 Club nichts mehr

Bei einem gut besuchten Soft Opening für Family & Friends wurden am vergangenen Wochenende noch einmal alle Abläufe geprobt, denn ab diesem Freitag wird es Ernst für den Neuen in der Münchner Clubszene.

Für den Look haben sich die 333-Club-Macher nicht lumpen lassen. An das ehemalige La Nuit erinnert hier nichts mehr, alles wurde rausgerissen und neu eingerichtet. Für die neue Lichtanlage habe man 50.000 Euro hingeblättert. LED an der Decke sorgt für indirektes Licht, Strobo Lights und Moving Heads an den Wänden für die richtige Atmosphäre auf dem Dancefloor. Hinter dem DJ-Pult gibt es eine XXL-LED-Wand.

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Geht man die Treppen zur Lobby hinunter, durchschreitet der Gast ein Portal von roten LED-Lichtern, die Zahl 333 ist in der gesamten Location allgegenwärtig.

Ziemlich lustiger Gimmick: In den Gästetoiletten sind mehrere Verkehrsspiegel installiert – als cooler Fotospot für die selfiewütigen Partypeople.

Am Eröffnungswochenende gibt es Freigetränke

Am ersten offiziellen Partywochenende sorgen die DJs Play (München), Karmaxutra (Leipzig) und Massi (Wien) mit jeder Menge Hiphop und anderen Beats für Partysound. Quasi wir das La Nuit im neuen Gewande.

Los geht es am Freitag und Samstag jeweils um 22 Uhr, Karten sind nur an der Tür erhältlich. Und zur Eröffnung gibt es an beiden Tagen von 22 bis 23.33 Uhr Freigetränke.

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Es gilt, der frühe Vogel wackelt zum Beat, denn die Gästeanzahl ist auf 333 limitiert. Und für die heißt es dann, Party auf Teufel komm raus, auch wenn die 333 eigentlich die Engelszahl ist.