Das Geschoss beschädigt die Glasscheibe einer Wohnung in einem Mietshaus im Bereich der Preziosastraße. Die Mieterin hört einen verdächtigen Knall und ruft die Polizei.

Ein mysteriöser Vorfall in Bogenhausen beschäftigt die Kripo. Ein Unbekannter hat am Montagabend offenbar auf eine Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mietshauses im Bereich der Preziosastraße geschossen. Motiv und Hintergrund der Tat sind noch völlig unklar. Die Kripo ermittelt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Das Projektil wurde sichergestellt. Es stammt nicht aus einer scharfen Schusswaffe, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die 41-jährige Mieterin hatte am Montag gegen 22 Uhr einen Knall gehört. Erst am nächsten Tag bemerkte sie den Schaden an der Balkontüre und verständigte den Polizeinotruf. Die Polizei bittet um Hinweise, Zeugen können sich melden unter Telefon: 089/29100.