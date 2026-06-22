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MVV-Ticketkauf am Automaten: Das ändert sich jetzt

Eine spezielle Voreinstellung am stationären Fahrkartenautomaten soll dabei helfen, Fehler beim Entwerten zu reduzieren, heißt es bei der Münchner Verkehrsgesellschaft.
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"Die Auswahlmöglichkeiten werden deutlich sichtbar direkt im Kaufprozess angezeigt", teilt die MVG mit.
"Die Auswahlmöglichkeiten werden deutlich sichtbar direkt im Kaufprozess angezeigt", teilt die MVG mit. © Münchner Verkehrsgesellschaft

Ab kommenden Mittwoch (24. Juni) soll es für die Tram-, Bus- und U-Bahn-Nutzer im Münchner Nahverkehr beim Ticketkauf an den in den U-Bahnhöfen fest installierten Fahrkartenautomaten eine verbesserte Handhabung geben.

Vereinheitlichung im MVV-Raum: Bedienung der stationären Fahrkartenautomaten wird verbessert 

Die Kunden können demnach zukünftig einfacher entscheiden, ob sie ein Ticket sofort nutzen oder eben erst später entwerten möchten. Beim Kauf bestehe die Wahl zwischen den beiden Möglichkeiten, teilt die MVG weiter mit.

Dies ist zum einen die Einstellung "Bereits entwertet (sofort gültig)" für den sofortigen Fahrtantritt, und zum anderen die Einstellung "Noch nicht entwertet (bitte vor Fahrt stempeln)" für diejenigen Tickets, die erst zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden sollen.

"Die Auswahlmöglichkeiten werden deutlich sichtbar direkt im Kaufprozess angezeigt", so die MVG. Voreingestellt sei die am häufigsten nachgefragte und im Gebiet des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes (MVV) übliche Option "Bereits entwertet". Damit gebe der Automat ein gültiges Ticket zum sofortigen Fahrtantritt aus. Mit einem Fingertipp auf die entsprechende Option kann der Kunde die Einstellung zukünftig ändern.  

Laut MVG gilt die Neuerung für Einzelfahrkarten, Tagesfahrkarten und Anschlusstickets. Für alle anderen Tickets gebe es keine Änderung. An den mobilen Automaten in den Fahrzeugen werden die Tickets bereits entwertet ausgegeben.  

Weitere Informationen gibt es auf mvg.de/ticket-automaten.

 

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