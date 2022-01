MVV: Keine Aussicht auf flexiblere Tickets wegen Homeoffice

Viele Arbeitnehmer brauchen durch die veränderten Bedingungen ihr Monatsticket weitaus weniger als vor der Corona-Pandemie. Doch flexiblere Tickets - wie von der ÖDP gefordert - wird es erst einmal nicht geben.

München - Seit fast zwei Jahren verbringen zahlreiche Arbeitnehmer viel Zeit im Homeoffice – und auch nach Corona sollen die Arbeitsbedingungen in vielen Unternehmen flexibler werden und bleiben.

Eine Monatskarte für den Öffentlichen Nahverkehr lohnt sich daher für viele nicht mehr. Stadträtin Sonja Haider (Fraktion ÖDP/München-Liste) hat daher die Anpassung der MVV-Fahrkarten an die neuen Arbeitsbedingungen gefordert.

MVV: Flexiblere Angebote sind zu teuer

"Die Stadtverwaltung wird aufgefordert, mit den relevanten Akteuren die Tarifstruktur von MVV-Abonnements sowie Wochen- und Monatskarten zu überarbeiten. Die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen mit Homeoffice-Strukturen und digitalen Möglichkeiten sollen die Neugestaltung bestimmen. Eine zügige Umsetzung kann helfen, Kund*innen nach der Pandemie zurückzugewinnen", hieß es im Antrag vom 4. Oktober 2021.

Doch daraus scheint nichts zu werden. Zwar sieht der Verbund die Kundenvorteile durch solche Anpassungen und die Idee als begründet an – "jedoch ist zu beachten, dass preislich reduzierte Angebote, seien es auch nur für eine bestimmte Anzahl an Nutzungstagen gebundene Angebote, zu Mindereinnahmen bei den Verkehrsunternehmen führen", heißt es in der Antwort vom Dienstag.

Zudem seien die Fahrkarten in München, verglichen mit denen in anderen deutschen Verbünden, bereits "sehr günstig".

"Swipe and ride"-e-Ticket im Test beim MVV

Eine kundenfreundliche Lösung wird derzeit aber bereits getestet, so der MVV. Und zwar in Form des eTarif-Pilotprojekts "swipe and ride". Ein solches Angebot gibt es beispielsweise auch in London: Wer dort die Tube betritt, hält die Oyster Card oder eine Kreditkarte an den Kartenleser, automatisch wird beim Auschecken der günstigste Tarif für die Fahrtstrecke berechnet.

Seit Oktober 2020 wird ein ähnliches E-Ticket, das sich auf dem Handy befindet, auch in München getestet. "Der Fahrpreis setzt sich hier aus einem Grundpreis pro Fahrt und der Anzahl Luftlinienkilometer x Entfernungspreis pro Luftlinienkilometer zusammen und es gibt einen Tagesdeckel sowie Boni für den Folgemonat ab der vierten Fahrt pro Monat", erklärt der MVV.

Der Tarif richte sich sowohl an Gelegenheitsfahrer als auch an Kunden, die den ÖPNV mehrmals wöchentlich nutzen.

Mobilitätsreferat stimmt MVV zu

Laut MVV gebe es zudem bereits Überlegungen zur Weiterentwicklung der Abos hin zu abgestuften Angeboten, die sich aber noch im Anfangsstadium befinden.

Das Mobilitätsreferat schließt sich den Ausführungen des MVV an: "Aus Sicht des Referats für Arbeit und Wirtschaft besteht angesichts des aktuell hohen Finanzierungsbedarfs im ÖPNV und den drastischen Einnahmerückgängen für Tarifmaßnahmen, die weitere Mindereinnahmen generieren, derzeit kein Spielraum."

Auch der laufende Pilotversuch eTarif erfordere bereits einen Ausgleich der Mindereinnahmen durch die Gesellschafter.