MVG weitet Angebot wieder aus: Alle Tramlinien im "Takt 10 bis 10"

Weil weitere Corona-Restriktionen weggefallen sind, reagiert die Münchner Verkehrsgesellschaft: Ab Montag verkehrt die Tram auf allen Linien bis mindestens 22 Uhr im Zehn-Minuten-Takt.

Mit dem Angebot will die Münchner Verkehrsgesellschaft den Trambahn-Nutzern auch mehr Flexibilität bei Fahrten am Abend ermöglichen.

München - Ab kommenden Montag (7. März) kehrt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) bei der Tram vollständig zum Regelfahrplan zurück.

Tram fährt ab Montag bis mindestens 22 Uhr im Zehn-Minuten-Takt

Die MVG weitet nämlich das Angebot im Abendverkehr auf den Linien wieder aus und rüstet sich so für das in den Abendstunden steigende Fahrgast-Aufkommen nach dem Ende vieler Corona-Restriktionen in der Gastronomie bzw. im Kulturbereich.

Damit greift der dichte "Takt 10 bis 10" am Abend wieder, das heißt die Tram fährt auf allen Linien bis mindestens 22 Uhr im Zehn-Minuten-Takt.

Aufgrund der deutlich zurückgegangenen Fahrgastzahlen wegen der Corona-Pandemie war das abendliche Angebot in Abstimmung mit der Stadt Ende 2020 ausgedünnt worden. Seitdem verkehren die Bahnen auf den meisten Strecken ab etwa 20 Uhr im 20-Minuten-Takt.