MVG unter Zeitdruck: Diese Baustelle muss bis zur Wiesn fertig werden - doch es gibt Verzögerung

Die Gleise um das Maxmonument sind nicht im Zeitplan verlegt worden, die Straßenbahnen der Linien 16, 17, 19, 21 können weiterhin nicht fahren.

Auch diesen Sommer haben die Münchner Verkehrsbetriebe genutzt, marode Straßenbahngleise auszutauschen. Nicht nur rund um das Maxmonument entstand eine gewaltige Baustelle. „Von 2. Juni bis voraussichtlich 31. August“ werde der Betrieb der Linien 16, 17, 19, 21 unterbrochen, informieren Hinweistafeln, dafür gibt es Ersatzbusse.

Großbaustelle verzögert sich: Bis zur Wiesn müssen neue Gleise liegen

Doch wie es halt mit Großbaustellen so ist: Der Zeitplan konnte auch am Maxmonument nicht eingehalten werden. Bis 14. September sollen nun die Gleise um das Rondell am Maxmonument neu verlegt sein. Und das müssen sie auch, denn es pressiert gewaltig. Am 21. September zieht der traditionelle Trachten- und Schützenzug über die Maximilianstraße vorbei am derzeit nicht begehbaren Rondell Richtung Theresienwiese. „Der Trachtenumzug ist definitiv nicht gefährdet“, teilt die MVG-Pressestelle auf AZ-Anfrage mit. Nur die Menschen, die mit der Linie 17 ins Lehel und darüber hinaus nach St. Emmeram fahren wollen, müssen sich noch ein bisschen in Geduld üben: Die Gleise durch die anschließende Thierschstrasse sind noch nicht vollständig verlegt, aus dem „voraussichtlich bis 31. August“ in auf neuen Hinweistafeln nun über Nacht der Oktober geworden.