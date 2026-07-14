MVG testet neue Midibusse im Linienbetrieb

Im Juli und August testet die MVG drei elektrische Midibusse. Die Fahrzeuge bieten Platz für 50 bis 60 Fahrgäste.

Der Wisdom Motor Sigma 8 ist einer der drei Midibusse, die die MVG im Linienbetrieb testet.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) testet neue Fahrzeuge für den Busbetrieb. Mit Blick auf die nachfrageorientierte Anpassung des Busnetzes will die MVG im Juli und August den Einsatz von kleineren Fahrzeugen testen.

MVG testet: Midibusse bieten Platz für 50 bis 60 Fahrgäste

Dazu lässt die MVG in den kommenden Wochen drei elektrische Mietbusse im Linienbetrieb fahren, um Erkenntnisse aus dem Praxiseinsatz zu gewinnen: den Wisdom Motor Sigma 8, den Wrightbus WB9 sowie den Solaris Urbino 9 LE electric.

Die Fahrzeuge dieser Klasse sind in der Regel zwischen 8 und 10 Meter lang und bieten Platz für 50 bis 60 Fahrgäste. Sie eignen sich vor allem für die Erschließung von Wohngebieten, in denen die Straßenverhältnisse beengt sind und die Fahrgastnachfrage große Busse nicht rechtfertigt.

Der Vergleich zu den üblichen Modellen

Der "normale" Solobus der MVG bietet Platz für circa 65 Personen . Ein Gelenkbus kann etwa 100 Personen befördern, ein sogenannter "Buszug" 130 Personen.